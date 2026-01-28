Razbojnik uz prijetnju nožem opljačkao poslovnicu pošte u Zagrebu. Policija ga još traži

Jučer 27. siječnja oko 18.50 sati u Zagrebu u Ulici Ante Topića Mimare u poslovnici pošte, nepoznati je počinitelj uz prijetnju oštrim predmetom počinio razbojništvo nad dvjema zaposlenicama starosti 41 i 43 godina kojom prilikom je otuđio novac.

Visina materijalne štete iznosi nekoliko tisuća eura. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.