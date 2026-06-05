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ALARM U KONGU

Ebola se širi velikom brzinom: U samo 24 sata 71 novi slučaj

Piše HINA,
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Ebola se širi velikom brzinom: U samo 24 sata 71 novi slučaj
Foto: Gradel Muyisa Mumbere

Demokratska Republika Kongo objavila je u petak da je u razdoblju od 24 sata potvrđen 71 novi slučaj ebole te je upozorila na brzo širenje ove smrtonosne bolesti unutar zajednice

Novi podaci, uključeni u dnevno izvješće o situaciji koje je objavilo ministarstvo zdravstva, povećavaju ukupan broj potvrđenih slučajeva na 452 otkako je 15. svibnja proglašeno izbijanje zaraze rijetkim sojem ebole Bundibugyo. Potvrđena su 82 smrtna slučaja.

Oboljeli su i dalje u velikoj mjeri koncentrirani u pokrajini Ituri na sjeveroistoku Konga, udaljenom dijelu zemlje s lošom zdravstvenom infrastrukturom i raširenom nesigurnošću zbog sukoba naoružanih skupina.

Ranije u petak glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus najavio je šestomjesečni plan za borbu protiv ebole vrijedan 518 milijuna dolara, pozvavši na doniranje novca i političku predanost kako bi se zaustavilo širenje zaraze koja je već četvrta najveća zabilježena do sada.

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State Department je u petak objavio da će Sjedinjene Države osigurati još gotovo 38 milijuna dolara za borbu protiv ebole, čime će ukupna izravna financijska pomoć iznositi više od 200 milijuna dolara.

State Department navodi da će američki državljani koji su bili izloženi virusu, a nemaju simptome, biti u karanteni u Keniji, u objektu koji se trenutno gradi.

Američki Centar za kontrolu bolesti je objavio kako računalni modeli u kojima je broj izoliranih pacijenata nizak pokazuju da bi aktualna epidemija mogla postati jedna od najgorih ikada.

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