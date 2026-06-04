U Kongu napadnut tim za ukop žrtava ebole, sve više zaraženih

Napad je bio usmjeren na „tim za siguran i dostojanstven ukop”, specijalizirane ljude obučene za rukovanje tijelima visoko zaraznih preminulih osoba prema strogim protokolima kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Tijelom su potom rukovali članovi lokalne zajednice, što predstavlja visokorizičnu praksu koja može potaknuti nove lance prijenosa infekcije, navodi se u izvješću o situaciji objavljenom na internetu u srijedu.

Incident ukazuje na nepovjerenje i otpor koji otežavaju napore u suzbijanju epidemije. Dok dužnosnici nastoje zaustaviti širenje soja ebole Bundibugyo, timovi za ukop i zdravstveni radnici posljednjih su tjedana bili meta više napada, uključujući napade rodbine preminulih koja je dovodila u pitanje uzrok smrti.

Od proglašenja najnovije epidemije 15. svibnja, sedamnaeste u zemlji, Demokratska Republika Kongo registrirala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja, prema najnovijim podacima iz izvješća ministarstva zdravstva.