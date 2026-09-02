Ebola u Kongu: Zdravstvena kriza odnijela više od 3000 života

Epidemija ebole u Kongu odnijela je više od 3000 života, a potvrđeno je više od 6100 slučajeva zaraze, pokazuju najnoviji podaci tamošnjeg Ministarstva zdravstva. Bolest se širi dosad nezabilježenom brzinom, brže nego što zdravstvene službe uspijevaju pratiti i usporiti njezino širenje, piše AP.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, od proglašenja epidemije sredinom svibnja potvrđeno je ukupno 6186 slučajeva, od kojih je 3007 završilo smrću. Riječ je o najbrže rastućoj epidemiji ebole dosad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ebola u Kongu se širi brže nego ikad: Umrlo više od 3000 ljudi | Video: 24sata/Reuters

Širenju bolesti pridonosi više čimbenika. Epidemija je koncentrirana na istoku zemlje, području koje je pogođeno sukobima, a zdravstveni radnici suočavaju se s napadima. Dodatni problem predstavljaju rudari koji su zbog prirode posla stalno u pokretu, kao i nedostatna zdravstvena infrastruktura.

Foto: Stringer

Zabrinutost izaziva i ponovno otvaranje škola usred epidemije jer bi se virus mogao lakše širiti među učenicima u učionicama.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi ova epidemija mogla premašiti onu u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, koja se smatra najsmrtonosnijom epidemijom ebole dosad i u kojoj je umrlo oko 11.000 ljudi.

U aktualnoj epidemiji cirkulira rijetki virus Bundibugyo za koji trenutačno nema cjepiva ni odobrenog liječenja. Kongo ipak provodi cijepljenje cjepivom Ervebo, koje je već korišteno u borbi protiv ranijih epidemija ebole. WHO navodi da bi ono moglo pružiti određenu zaštitu.

Virus se dosad proširio na šest pokrajina.