Više od 5000 ljudi zaraženo je s ebolom u Kongu! Za ovaj novi soj ne postoje odobreni lijekovi

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada premašuje 5 tisuća, pokazali su vladini podaci u utorak navečer, dok zdravstveni dužnosnici upozoravaju da napori u suzbijanju ne uspijevaju obuzdati smrtonosnu bolest.

Sedamnaesta epidemija ebole u Kongu postala je najveća u povijesti zemlje po broju slučajeva krajem srpnja, a tijekom vikenda broj smrtnih slučajeva dostigao je 2378, naveo je Institut za javno zdravstvo, nadmašivši prethodnu najgoru epidemiju u razdoblju od 2018. do 2020.

Institut je do sada zabilježio 5021 slučaj, prema najnovijem izvješću o stanju, što čini ovu epidemiju drugom najgorom u svijetu, odmah iza epidemije u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kako po broju zaraženih, tako i po broju umrlih.

Trenutačna epidemija uzrokovana je sojem ebole Bundibugyo, za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani.

Bolest se počela ubrzano širiti otkad je proglašena 15. svibnja, budući da slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnog stanovništva, nestabilnost i prosvjedi zdravstvenih radnika koji sudjeluju u suzbijanju otežavaju napore otkrivanja i suzbijanja zaraze.