Eduardo: Mamić je u ugovoru tražio sve u slučaju moje smrti

Saslušanjem novih svjedoka, među kojima je poznati nogometaš Eduardo da Silva, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamići i Damiru Vrbanoviću za aferu Dinamo. Sudac je upitao Eduarda da li mu treba tumač na što je on rekao da ne treba jer dobro razumije hrvatski. Rekao je još da se odjavio prebivalište u Hrvatskoj i da živi u Brazilu, ali da i dalje ima hrvatske dokumente. Kada je došao u Hrvatsku na osječki sud se javio sam kada je čuo da je jedan od svjedoka. Gotovo tri sata trajalo je njegovo detaljno svjedočenje.

- Došao sam u Dinamo sa 16 godina 1999. godine, tada se zvao Croatia. U tome je posredovao moj agent iz Brazila koji je sve dogovorio s agentom Dinama. Igrao sam za kadete i juniore na stipendijski ugovor. Nakon godinu i pol, 2001.godine, kontaktirao me je čovjek koji je radio za Mamićevu sportsku agenciju i ponudio mi je ugovor koji sam potpisao. Potpisao sam ga iako tada nisam dobro znao hrvatski jezik, nisam znao što piše u ugovoru niti sam ga dobio nakon potpisivanja, ali moj agent je rekao da bih ga trebao potpisati jer tako ću imati pravo igrati za Hrvatsku. Moj je agent za to dobio 30 tisuća dolara. Sve je bilo na brzinu. Ubrzo nakon toga s Dinamom sam potpisao i profesionalni ugovor kojega također nisam dobio. Tijekom svog igranja za Dinamo potpisao sam tri ugovora. U drugom su ugovoru, 2004. godine, izbacili mog agenta jer on više nije bio moj agent. Treći sam potpisao 2007. godine neposredno prije odlaska u Arsenal u Englesku. Mi igrači smo međusobno komentirali da igraju oni koji potpišu ugovore kakve Zdravko želi; a oni koji ne potpišu, ne igraju" prisjetio se Eduardo svojih početaka u klubu. Sudu je rekao da nije bio zadovoljan s ugovorima jer je Mamić imao pravo na sve njegovo 25 posto, čak je pisalo i da Mamić ima pravo na sve u slučaju njegove smrti.

- Ne sjećam se da li sam u prvom ugovoru imao dogovoreno transferno obeštećenje, možda i jesam, ali sam ga sigurno imao u drugom. U tome je pisalo da imam pravo na 40 posto od transfera, ali da 30 posto tog iznosa moram platiti Mamićevoj agenciji. Nisam time bio zadovoljan, ali tada nisam imao nikoga tko me zastupa pa sam morao prihvatiti što mi je ponuđeno. Kada sam potpisivao treći ugovor vidio sam da u njemu nema ugovorene podjele obeštećenja i da nemam više pravo na svojih 40 posto. Prije tog potpisivanja Luka Modrić, Vedran Ćorluka i ja smo imali najlošije ugovore. Zbog toga smo bili nezadovoljni i tražili smo od Mamića da nam da nove ugovore. Kada sam ga pitao zašto nemam pravo na 40 posto, on je rekao "ljubavi moja, nemoj se sekirati, biti će". Smatram da je Mamić više vodio interesa o klubu nego o svojim igračima - kazao je Eduardo koji je u Dinamo igrao do 2007 .godine.

- Dok sam bio na pripremama u Austriji Zdravko Mamić me je nazvao i pitao da li bih išao igrati u Arsenal. Rekao sam mu da mi je to san i on je rekao da se spremim. Pregovore oko transfera vodili su Nikky Artur Vuksan, Zdravko i Zoran Mamić. Ja sam išao na potpisivanje ugovora. Mario Mamić je bio moj zastupnik, ali nije bio na potpisivanju ugovora, no imao je pravo na proviziju. Zdravko mi nije rekao ništa o tome kakav će mi biti ugovor. Nisam imao priliku sam pregovarati oko svojih prava. Tek sam po dolasku u Englesku saznao neke detalje i kakva su moja financijska prava. Nakon nekog vremena, kada sam se ozlijedio, do mene je došao jedan važan čovjek iz Arsenala koji mi je ispričao dio pregovora Zdravka i Zorana Mamića s trenerima Arsenala, nekim menadžerom iz Pakistana i još dva predstavnika Arsenala. Zdravko me hvalio kao igrača, govorio da sam ja njegov sin i da dobro paze na mene. Preneseno mi je da su Mamića pitali zašto me naziva sinom kada je u pregovorima smanjio moju plaću u korist Dinama i to za dva milijuna eura, odnosno 500 tisuća eura svake godine - ispričao je Eduardo zanimljive detalje oko njegovog transfera u Englesku.

Rekao je i kako je tijekom igranja u Dinamu na ime bonusa u kuverti dobio 200 tisuća eura, ali da ne zna da li je to bio novac od Mamića ili kluba. Rekli su mu tada da o tom novcu nikome ne govori jer nitko ne treba znati da ga je dobio na ruke. Dio novca morao je odnijeti Mariju Mamiću. Također je i, nakon potpisanog trećeg ugovora, od Dinama dobio 300 tisuća eura u gotovini. Kako mu je u ugovoru s Mamićevom agencijom pisalo da 25 posto od svakog dobivenog novca mora dati agenciji, tako je i tada Mariju Mamiću odnio taj postotak. Kada god bi dobio plaću ili isplate u gotovini morao je Mariju Mamiću odnijeti 25 posto od primljenog novca. Za svaki primljeni novac u gotovini potpisivao je potvrdu, a kada bi odnio novac Mariju Mamiću, on mu nije htio ništa potpisati. Eduardo je rekao da su se igrači u svlačionici međusobno zezali kada bi dobili plaću 'sad će nas odmah zvati da im odnesemo novac'.

- Morao sam mu odnositi 25 posto, ali on je uvijek uzeo 20 posto - dodao je Eduardo i rekao kako je od Mamićeve agencije, kao mladi igrač, dobio dva puta po 400 maraka dok nije potpisao prvi profesionalni ugovor, a dobio je i automobil u vrijednosti od 12 tisuća eura kada je potpisao prvi ugovor.

- U konačnici nisam dobio ništa od transfernog obeštećenja kada sam prešao u Arsenal i čuo sam da je Zdravko Mamić došao u Englesku kada je prodavao Ćorluku u Manchester. Molio sam ga da razgovaramo pet minuta i on mi je tada rekao da je FIFA zabranila takve ugovore i da cijela odšteta mora pripasti klubu Dinamo. Tada mi je ponudio da mi on plati 150 tisuća eura, ali ja na to nisam pristao i rekao sam mu da mi se više ne javlja - rekao je Eduardo dodajući kako mu se Mario Mamić na kratko pridružio u Londonu kao njegov menadžer i tražio je od njega da potpiše neki papir, ali on to nije htio.

- Nisam to htio potpisati jer sam vidio da na njemu stoji bankovni račun iz švicarske na koji sam ja trebao uplaćivati 20 posto od svoje plaće koju sam dobivao u Arsenalu. To nisam htio - rekao je Eduardo.

Nakon odlaska u Arsenal nastavio je igrati za reprezentaciju i kada je prvom prilikom došao u Hrvatsku otišao je kod javnog bilježnika kod kojega je potpisivao svoje ugovore s Dinamom i uzeo je sve dokumente.

- U Engleskoj su se šokirali kada su vidjeli što sve piše u ugovoru koji sam potpisao s Dinamom. Pisalo je da u slučaju moje smrti sva moja imovina i prava pripadaju Zdravku Mamiću i da koliko god ja igram profesionalni nogomet Mamićeva agencija ima pravo na 25 posto moje zarade, a da Zdravko Mamić može ulaziti kada god hoće u moj tekući račun. Taj ugovor nisam nikada ni dobio. Potpisao sam uz njega i aneks ugovora jer su me oni iz agencije nagovorili da samo to potpišem. Tek kada sam preveo taj ugovor u Engleskoj vidio sam da piše da sam od agencije dobio 100 tisuća eura, što nije bilo istina - rekao je Eduardo.

U to vrijeme, 2010. godine, Zdravko Mamić je tužio Eduarda za novac koji mu nije isplatio.

- Dobio sam poziv sa suda na koji sam morao odgovoriti u roku od 15 dana inače će sve biti u vlasništvu Zdravka Mamića. Ja sam dobio prvostupanjsku presudu, on drugostupanjsku, da bi se na kraju, 2016. godine, dogovorili da ću mu isplatiti ono što je tražio od mene. Cijelo to vrijeme Mamić sport agencija mi je držala blokirani račun. Ja sam mu dao novac koji sam dobio od reprezentacije - rekao je Eduardo.

Na pitanje USKOK-a da li je tijekom igranja za Dinamo potpisivao i anekse ugovora s klubom Eduardo je odgovorio potvrdno.

- U jednom trenutku mi je na račun sjelo milijun kuna i mislio sam da je to neka greška. No, to je bio novac koji mi je Dinamo isplatio na temelju aneksa ugovora kojega sam potpisao 2001. godine. Na temelju tog aneksa trebao sam dobiti 300 tisuća njemačkih maraka. Taj sam novac podigao iz banke i u cijelosti predao nekome iz Mamićeve agencije. To isto je napravio moj cimer igrač Patrice Kwedi koji je dobio isti iznos kao i ja. Mislim da sam jednim od tih aneksa 2001. godine prebacio svoja prava s agencije Zdravka Mamića, na agenciju Marija Mamića. Nisam znao zašto traže to od mene. Nisu mi pojasnili. Kasnije sam shvatio da se to dogodilo jer je Zdravko Mamić postao izvršni dopredsjednik Dinama pa više nije mogao biti menadžer igračima koji su igrali za Dinamo, zbog sukoba interesa - izjavio je na sudu Da Silva. Dani su mu na uvid neki potpisani aneksi od kojih je neke prepoznao, a neke ne. Dodao je kako bi mu Zdravko Mamić prilikom svakog potpisivanja samo rekao da je sve ok, da slobodno potpišem jer sve ostaje isto. Mamić mu, naime, nikada nije rekao da mu je na temelju tih aneksa ugovora Dinamo ostao dužan 400 tisuća eura.

Nakon čak dva sata svjedočenja sudac Davor Mitrović odredio je pauzu od 15 minuta kako bi se svjedok malo odmorio. Eduardo je na hodniku novinarima rekao kako ga svjedočenje čini dosta nervoznim. Srdačno se pozdravio s optuženim Damirov Vrbanovićem koji ga je upitao kako mu je obitelj te da li juniori Da Silva igraju nogomet.

- Sin igra, njemu je 16 godina i već je potpisao svoj prvi ugovor, a ima i ugovor s jednim velikim sportskim brendom. Igra za brazilski Flamengo, ali razmišljam o tome da ga prebacim u Hrvatsku. I on bi to volio - rekao je Eduardo kojemu je Vrbanović rekao da je vrhunski igrač i da je Hrvatskoj i Dinamu bila čast imati takvog igrača.

Suđenje se potom nastavilo pitanjima Filipa Glavaša, odvjetnika Zdravka Mamića koji je Eduarda propitkivao o detaljima vezanima za potpisivanje ugovora s Dinamom.

U nastavku suđenja svjedočili su nogometaši Ivan Kelava i Dušan Tadić te Amra Peternel, bivša članica Uprave Dinama i bliska Mamićeva suradnica.