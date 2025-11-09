Egipatski dragulj nije replika kolonijalnih muzeja po Londonu i Parizu, punih opljačkanog blaga, već mjesto na kojemu Egipćani sami pričaju svoju priču, koja, gledamo li artefakte, počinje 5000 godina prije Krista, pa ide sve do 400 godine nakon njega
DRAGULJI KOJI NISU REPLIKA PLUS+
Egipatski muzej koji ostavlja bez daha: 'Osmo čudo svijeta!'
Čitanje članka: 8 min
“To je osmo svjetsko čudo”, rekao nam je hrvatski političar koji je bio na otvorenju The Grand Egyptian Museuma i dodao: “Izgradnja je stajala milijardu dolara, ali vrijedi svakoga centa”. Ushićeno nam je pokazivao fotografije raskošnog zdanja. Muzej se smatra “kulturnim vrhuncem našeg doba”, a otvorenje je bilo toliko prestižno da mu je nazočio čak i Zoran Milanović, koji kulturne priredbe obilazi uglavnom kad se na njima služi pršut, o čemu, u Egiptu, dakako nije moglo biti riječi, pa je jasno o kakvoj je senzaciji riječ.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku