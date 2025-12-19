Eins, Zwei, Polizei: Policija u Hamburgu upozorava građane: Ovo nisu prave policajke!

Društvene mreže u Njemačkoj, a posebice u Hamburgu, postale su poprište nove vrste digitalne obmane. Profili s fotografijama mladih, atraktivnih žena u policijskim odorama niču velikom brzinom, no iza primamljivih osmijeha i provokativnih poza ne kriju se stvarne službenice zakona, već vješto stvorene iluzije umjetne inteligencije. Hamburška policija izdala je službeno upozorenje građanima i pokrenula istragu protiv kreatora lažnog sadržaja koji ozbiljno narušava ugled institucije i služi kao mamac za financijske prijevare.

Foto: AI

Ovaj fenomen, koji se širi poput požara, koristi naprednu tehnologiju za generiranje fotorealističnih slika koje je prosječnom korisniku gotovo nemoguće razlikovati od autentičnih fotografija. Cilj je jasan: iskoristiti autoritet i privlačnost policijske uniforme kako bi se korisnici namamili na sumnjive internetske stranice, gdje postaju žrtve iznude.

Foto: AI

Uniforma kao mamac za stranice s plaćenim sadržajem

Shema po kojoj prevaranti djeluju relativno je jednostavna, ali iznimno učinkovita. Lažni profili, najčešće na platformama poput Instagrama, prikazuju mlade žene u uskim, često raskopčanim policijskim odorama. Fotografije su pažljivo dizajnirane da budu provokativne, prikazujući "policajke" u pozama koje su nespojive s profesionalnim kodeksom odijevanja i ponašanja policijskih službenika. Time se stvara lažni dojam pristupačnosti i intrigira korisnike, koji zatim počinju pratiti profil i ulaziti u interakciju.

Krajnji cilj ovih profila jest monetizacija. Nakon što prikupe dovoljan broj pratitelja, kreatori sadržaja počinju objavljivati poveznice koje vode na platforme s eksplicitnim ili plaćenim sadržajem. Korisnici, vjerujući da komuniciraju sa stvarnom osobom, nerijetko bivaju prevareni i navedeni na plaćanje pretplate ili kupnju sadržaja koji u stvarnosti ne postoji ili ga ne stvara osoba s fotografija. Na taj se način zloupotrebljava povjerenje javnosti u policijsku instituciju kako bi se ostvarila protupravna financijska korist.

Foto: AI

Policija uzvraća udarac

Suočena sa sve većim brojem prijava i upita zabrinutih građana, policija u Hamburgu odlučila je javno progovoriti o problemu. U službenom priopćenju potvrdili su da su upoznati s lažnim profilima te su pozvali građane na oprez i prijavljivanje svakog sumnjivog sadržaja. Glasnogovornik Florian Abbenseth istaknuo je ozbiljnost situacije i odlučnost policije da stane na kraj ovim aktivnostima.

​- Takvi profili nanose golemu štetu ugledu policije i potkopavaju povjerenje koje gradimo s našom zajednicom. Poduzimamo odlučne mjere protiv njihovih kreatora - naglasio je Abbenseth.

Dodao je kako policija ne vodi privatne profile za svoje službenike na društvenim mrežama te da se svaki takav profil treba smatrati lažnim. Hamburška policija već razmatra konkretne pravne korake protiv odgovornih osoba. Iako je pronalaženje kreatora ovakvog sadržaja često otežano zbog korištenja anonimnih servera i alata za prikrivanje identiteta, vlasti su uvjerene da će u suradnji s internetskim platformama uspjeti ući u trag prevarantima.

Foto: AI

Globalna prijetnja deepfake tehnologije

Slučaj iz Hamburga nije izolirani incident, već samo jedan od primjera rastuće opasnosti koju predstavlja deepfake tehnologija. Mogućnost stvaranja uvjerljivih, ali potpuno lažnih slika, videozapisa i audiozapisa otvara vrata za brojne zloupotrebe – od dezinformacijskih kampanja i narušavanja ugleda pojedinaca do sofisticiranih financijskih prijevara.

Kriminalci mogu koristiti ovu tehnologiju za lažno predstavljanje, ucjene ili stvaranje kompromitirajućeg materijala koji može uništiti nečiji privatni i profesionalni život. Na opasnost je ranije upozorila i Međunarodna telekomunikacijska unija Ujedinjenih naroda (ITU), koja je pozvala vodeće tehnološke tvrtke da intenziviraju razvoj i primjenu alata za detekciju deepfake sadržaja. Borba protiv digitalnih dezinformacija postaje jedan od ključnih izazova modernog doba, zahtijevajući suradnju tehnološkog sektora, zakonodavnih tijela i samih korisnika.

