EK: Hrvatskoj je isplaćena prva tranša od 510 milijuna eura!

Od toga je Hrvatska dobila 510 milijuna, Cipar 250 milijuna, Grčka dvije milijarde, Italija dodatnih 6,5 milijardi, Latvija 120 milijuna, Litva 300 milijuna, Malta 120 milijuna, Slovenija 200 milijuna i Španjolska dodatne 4 milijarde

<p>Europska komisija je u utorak isplatila 510 milijuna eura Hrvatskoj u okviru instrumenta SURE za potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti.</p><p>Komisija je o okviru drugog obroka isplate iz instrumenta SURE u utorak isplatila 14 milijardi eura za devet zemalja članica.</p><p>Od toga je Hrvatska dobila 510 milijuna, Cipar 250 milijuna, Grčka dvije milijarde, Italija dodatnih 6,5 milijardi, Latvija 120 milijuna, Litva 300 milijuna, Malta 120 milijuna, Slovenija 200 milijuna i Španjolska dodatne 4 milijarde.</p><p>"Drugi val pandemije snažno pogađa Europu. EU je tu da pomogne. Želimo zaštiti ljude od virusa i zaštiti njihova radna mjesta", izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.</p><p>Instrument SURE uspostavljen je u svibnju ove godine za podršku radnim mjestima i radnicima.</p><p>Cilj uspostave tog instrumenta jest omogućiti dodatnu financijsku pomoć pogođenim državama članicama u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova EU-a. Za financiranje zajmova Europska komisija se zadužuje na financijskim tržištima te zatim ta sredstva prosljeđuje državama članicama pod povoljnijim uvjetima. </p><p>Hrvatskoj je ukupno odobreno 1,02 milijarde eura, a ovih 510 milijuna je prva tranša iz toga instrumenta.</p><p>Ova podrška, u obliku zajmova dodijeljenih pod povoljnim uvjetima, pomoći će ovim državama članicama u rješavanju naglih povećanja javnih rashoda radi očuvanja zaposlenosti.</p><p>Konkretno, oni će pomoći u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su uvele kao odgovor na pandemiju koronavirusa.</p><p>Prva tranša pomoći iz instrumenta SURE isplaćena je krajem listopada, kada su Italija, Španjolska i Poljska ukupno dobile 17 milijardi eura.</p>