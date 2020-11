'Hrvati, ne otpuštajte radnike, mi ćemo ih isplatiti. Od sutra vam je dostupno 500 mil. eura'

<p>Čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru za <a href="https://vijesti.hrt.hr/678637/ursula-von-der-leyen-ekskluzivno-za-hrt-od-sutra-hrvatskoj-dostupno-500-mil-eura-iz-programa-sure" target="_blank">HRT </a>najavila je da su već od sutra Hrvatskoj dostupna ogromna sredstva.</p><p>- Imam dobre vijesti za Hrvatsku. Od sutra će Hrvatskoj biti dostupno 500 mil. eura iz programa SURE. To su osobito dobre vijesti za zaposlene i tvrtke jer im programom SURE poručujemo: ne otpuštajte radnike, mi ćemo isplatiti dio njihovih plaća čak i ako ne rade dovoljno.</p><p>- Ne zadržite li radnike i njihovo znanje i vještine, nećete moći preuzeti nove narudžbe kada se oporavite, dodala je Von der Leyen te naglasila je da je ovo mjera koja će zaštititi tvrtke i radnike tijekom pandemije, dok se ekonomija ne oporavi. Dodaje da će druga tranša Hrvatskoj biti isplaćena kasnije - ukupno milijardu eura iz SURE programa.</p><p>Von der Leyen smatra da gospodarstvu treba puno više od SURE programa, pa je Komisija predložila program za oporavak "Sljedeća generacija EU" iz kojeg će Hrvatskoj biti na raspolaganju 6 mlrd. eura. - Želimo to zajednički investirati u modernizaciju, u "novi zeleni dogovor", kako bi naše jedinstveno tržište postalo jače, rekla je Von der Leyen.</p><p>Pozvala je sve članice da imaju na umu kako je EU u jako dubokoj krizi izazvanoj pandemijom te da radnici i tvrtke trebaju ta sredstva.</p><p>Predsjednica EK objavila je da će Komisija već sutra imati još jedan ugovor o nabavi cjepiva protiv koronavirusa - s europskom farmaceutskom tvrtkom Cure Vac za 405 milijuna doza cjepiva. Ovo je 5. ugovor koji je EK potpisala s nekom farmaceutskom tvrtkom.</p><p>- Moramo osigurati da su cjepiva učinkovita i sigurna. Čim dobijemo cjepivo, svaka država članica će istovremeno pod istim uvjetima na njih imati pristup, rekla je čelnica Komisije.</p><p>Čelnica Komisije najavila je da će EK 9. prosinca postaviti plan za borbu protiv terorizma, a prije toga, krajem studenog predstavit će plan za integraciju i inkluziju. - Osnažit ćemo Europol i Eurodec. Sve je to dio agende za borbu protiv terorizma, rekla je Von der Leyen.<br/> </p>