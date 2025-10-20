Obavijesti

IZVIJESTILO MINISTARSTVO

EK odobrio treću izmjenu Strateškog plana ZPP-a

Piše HINA,
EK odobrio treću izmjenu Strateškog plana ZPP-a
Koprivnica: Održana završnica državnog prvenstva u oranju | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Europska komisija odobrila je treću izmjenu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske (ZPP) za razdoblje 2023.-2027.

Njome nastavlja niz pojednostavljenja s ciljem učinkovitije i brže provedbe intervencija, izvijestio je u ponedjeljak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ministarstvo je, kako se navodi, o sadržaju i obimu treće izmjene Strateškog plana ZPP-a provodilo obimne komunikacijske aktivnosti sa svim relevantnim dionicima, poljoprivrednim proizvođačima i njihovim udruženjima, Odborom za poljoprivredu Hrvatskog sabora te Odborom za praćenje Strateškog plana ZPP Republike Hrvatske.

Trećim izmjenama Strateškog plana nastavlja se niz pojednostavljenja u cilju učinkovitije i brže provedbe intervencija te su jasnije propisana pravila uvjetovanosti i socijalne uvjetovanosti.

Tako su kod dijela intervencija izravnih plaćanja i IAKS intervencija ruralnog razvoja, izmijenjeni opisi uvjeta prihvatljivosti i pojednostavljene propisane obveze.

U dijelu intervencija ruralnog razvoja povećane su alokacije putem Financijskih instrumenata za investiranje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

Uz povećanje alokacije proširen je i način dodjele potpore uvođenjem zajmova s kapitalnim rabatom kao dodatnog financijskog instrumenta za pojedine sektore poljoprivredne proizvodnje i prerade. Također, realokacijom dostupnih sredstava provedba financijskih instrumenata proširena je na cijelo programsko razdoblje.

Izmjenom intenziteta potpore kao i maksimalnih iznosa u okviru intervencija ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu omogućena je dostupnost sredstava potpore većem broju potencijalnih korisnika, kaže Ministarstvo.

Nekoliko intervencija manjeg iznosa planiranih sredstava isključeno je iz daljnjeg financiranja kroz Strateški plan.

Ta izmjena omogućit će ubrzanje provedbe drugih intervencija kroz rasterećenje administrativnih kapaciteta sustava, odnosno provedbenog tijela. Sredstva su realocirana na druge intervencije u okviru Strateškog plana.

Provedba brisanih intervencija nastavit će se financirati sredstvima državnog proračuna RH kroz programe državne potpore.

Odluka o prihvaćanju izmjene SP ZPP propisuje da se izmjene koje se odnose na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) primjenjuju od 29. kolovoza 2025., a izmjene koje se odnose na Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) će se primjenjivati od 1. siječnja 2026. godine.

