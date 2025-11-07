EK: Pooštravamo pravila za izdavanje viza Rusima

“Stroža pravila sada će se primjenjivati na ruske državljane koji traže vize za putovanje u Europsku uniju. Putovanje u EU i kretanje unutar EU-a je privilegij, a ne nešto što se podrazumijeva”, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Ruski državljani više neće moći dobivati vize za više ulazaka, što znači da će morati podnositi novi zahtjev za vizu svaki put kada planiraju putovati u EU. Stroža pravila uvode se kako bi se smanjila opasnost po javni red i unutarnju sigurnost. Istodobno, predviđene su određene iznimke za nezavisne novinare i branitelje ljudskih prava.

“Prema novim pravilima, svi zahtjevi za vizom ruskih državljana bit će podvrgnuti pojačanim postupcima provjere i povišenoj razini kontrole. To će doprinijeti integritetu i sigurnosti šengenskog prostora”, rekao je povjerenik za unutarnje poslove Magnus Brunner.

Komisija ističe da Rusija, između ostaloga, koristi migracije kao oružje protiv EU-a.

“Ruska nelegalna invazija na Ukrajinu stvorila je najopasnije sigurnosno okruženje u Europi u nekoliko desetljeća. Sada smo suočeni s dosad nezabilježenim upadom dronova i sabotažama na našem tlu. Naša je dužnost zaštiti građane EU-a”, istaknula je Kallas.