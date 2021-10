Gotovo pola sata novinari su ispitivali glasnogovornike Europske komisije o posljednjim objavljenim snimkama s granice Hrvatske i BiH na kojima vidi kako maskirani muškarci tuku i tjeraju migrante.

Glasnogovornik zadužen za pitanja migracija Adalbert Jahnz rekao je da je Europska komisija “izuzetno zbrinuta” zbog sve učestalijih izvještaja o prisilnom vraćanju izbjeglica, tzv. pushbacku, te ponavlja da je takva praksa nedopustiva i neprihvatljiva. Ozbiljnu je zabrinutost izrazila i povjerenica za unutarnje poslova Ylva Johansson, javlja Jutarnji list.

Osim u Hrvatskoj, sumnjaju da se pushbackovi događaju i u Rumunjskoj, te Grčkoj, pa Europska komisija očekuje da te države detaljno istraže takve tvrdnje i sankcioniraju počinitelje.

Bilo je i pitanja što će Europska komisija poduzeti ako se dokaže da se novac koji je Hrvatska dobila od EU iz fondova za nadzor granica koristio za smještaj osoblja koje je sudjelovalo u prisilnim vraćanjima migranata. Na to su iz Komisije odgovorili da se "pomno prati kako se novac EU troši i, ako se ustanovi da se trošio za nezakonite radnje, onda može doći do suspenzije plaćanja ili do novčanih kazni ili zahtjeva za povrat novca".

- Stav Komisije je nedvosmislen, nasilno vraćanje migranata je ilegalno i nije dopušteno prema međunarodnim zakonima. Države članice imaju dužnost osigurati zaštitu temeljnih prava izbjeglica - rekao je glasnogovornica Europske komisije Dana Spinat.