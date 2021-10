RTL-ova Potraga objavila je uznemirujuće kadrove na kojima maskirane osobe, s takozvanim fantomkama udaraju izbjeglice koje ispuštaju bolne krikove, te ih tako nasilno usmjeravaju preko rukavca rijeke Korane s teritorija Hrvatske na teritorij Bosne i Hercegovine. Na snimci se može čuti i kako jedan od maskiranih muškaraca nakon udarca migranta palicom viče za njim: "Go to Bosnia."

Ovo je snimljeno u lipnju za vrijeme osmomjesečnog novinarskog istraživanja u kojem je RTL-ova ekipa sudjelovala zajedno s kolegama iz istraživačke novinarske mreže Lighthouse Reports iz Nizozemske, švicarskog SRF Rundschaua, njemačkog ARD Studia Beč, ARD Monitora, francuskog Liberationa, nizozemskog Pointera, Novosti i der Spiegela. Istraživački novinari Klaas van Dijken i Lamia Šabić kamerom su zabilježili ovaj događaj nedaleko mjesta Šturlić na bosanskohercegovačkoj strani.

"Kad smo ušli na područje tzv. zelene granice, kod rijeke Korane, nedaleko mjesta Šturlić u BiH, morali smo puzati kroz žbunje i onda smo čuli automobil kako se vozi s druge strane, po makadamu s hrvatske strane granice. Vozilo se zaustavilo, otvorili su kombi, pretpostavljam, jer ga nismo mogli vidjeti, ali smo mogli čuti udarce i krikove ljudi, bilo je očito da je u tijeku premlaćivanje. Zatim, oko 20 metara od nas, kroz grmlje smo ugledali četiri osobe s maskama kako udarajući tjeraju ljude u rijeku dubine do prsa. Silom u Koranu i nazad u Bosnu", ispričao je van Dijken.

Dio snimke objavila je i švicarska televizija SRF.

Nasilne deportacije, tzv.pushbackovi, protjerivanja s hrvatskog tla uz primjenu sile pri kojima policija oduzima mobitele, osobne stvari i dokumente redom su svjedočanstva izbjeglica o kojima su do sada izvještavali ne samo brojni domaći i strani mediji, već i gotovo sve domaće i međunarodne nevladine organizacije. Osobe na ovoj snimci nemaju nikakvih oznaka na svojim odorama, iako neki europski mediji izrijekom tvrde da se radi o hrvatskoj interventnoj policiji, među njima i njemački Spiegel.

"Pažljivo smo pregledali snimku i utvrdili da muškarci nose specifične jakne, prošivene s dugim rukavima. Analizirajući ih zaključili smo kako je neobično da nose takve, prošivene jakne, a bio je topao, ljetni dan. Zatim smo usporedili fotografiju službene podjakne hrvatske Interventne policije s jaknom koja se može vidjeti na snimkama, i jasno je da se radi o potpuno istoj vrsti jakne. Ima isti zatvarač, zatvarače sa strane i isti uzorak, način na koji je jakna prošivena", objašnjava van Dijken.

Osim usporedbe jakne koja se jasno može vidjeti na barem dvije osobe na snimci, analitičari istraživačke mreže utvrdili su, a izvori potvrdili i da je proizvođač pištolja - koji jedna od maskiranih osoba ima za pojasom - hrvatska tvrtka HS produkt koja snabdijeva policijske snage, a uz futrolu za lisice, vidljiva je i specifična palica.

"Još jedan element u videu koji smo analizirali je tonfa-palica koju su koristila trojica od muškaraca koje smo snimili, a kojom su tukli tražitelje azila. Tonfa se izdaje - zadužuju je, jedino u Interventnoj policiji u Hrvatskoj", kazao je van Dijken.

Kao dodatnu provjeru o čemu se radi istraživački novinarski tim snimku je pokazao bivšem pripadniku hrvatske policije, sada stručnjaku za nacionalnu sigurnost.

"Obzirom da nema oznake, ali vidimo da ima neku svojevrsnu odoru i da ima službeno naoružanje, palicu tonfu, što u Hrvatskoj zapravo duže policijski službenici koji rade u Interventnim jedinicama policije. Po opremi bi to mogao biti pripadnik Interventne policije obzirom na tonfu i na dijelove odore koji su na neki način prepoznatljivi, tako da bi se to s te strane to moglo u tom smjeru možda locirati. Granična policija, koliko znam nisu zaduženi sa tonfama, granični policajci, a ni temeljni policajci", kazao je Željko Cvrtila, bivši savjetnik za sigurnost u MUP-u.

Na pitanje je li moguće da se radi o civilnoj grupi ljudi koja je nabavila opremu koju koristi Interventna policija, Cvrtila je odgovorio da to jednostavno nije vjerojatno iz dva razloga.

"Jedan je da ne vidim motiv da bi netko ušao u to područje i protjerivao te ljude i bavio se uopće migrantima, a drugi je da je to pod visokim stupnjem nadzora policije, znači u tehničkom i u fizičkom smislu i teško je vjerovati da bi neka druga grupa egzistirala pored policije na tom području", kazao je Cvrtila.

Snimku je pogledao i bivši ministar policije Ranko Ostojić koji kaže da bi interes policije morao biti da se ovakva snimka temeljito istraži kao i svi dosadašnji navodi o ilegalnim i nasilnim pushbackovima na hrvatskim granicama.

"Upravo te sumnje, a to znači da netko ima HS, dio uniforme koja pripada interventnoj policiji i tonfu koja pripada interventnoj policiji, sve to skupa možete imati i privatno, prema tome interes hrvatske policije bi trebao biti da skine takve sumnje sa sebe, pogotovo ako je takva situacija da se tu radi o nekome tko to radi samostalno. Koja to policija može dozvoliti da netko uzima zakon u svoje ruke i da se sam obračunava s ilegalnim prelaskom granice?! Mene interesiraju službena izvješća, a mi službena izvješća danas nemamo", kazao je Ostojić.

Uvećana snimka koja je puštena u Potrazi prikazuje kako na hrvatskoj strani granice iz jednog kombija izlazi šest osoba od kojih barem jedna navlači takozvanu fanomku, dok iz drugog s policijskim oznakama izlazi 15 migranata koje osobe u tamnim odorama zatim ispraćaju u šumu prema bosanksohercegovačkoj granici. Ovo su njihove izjave nakon što su vraćeni.

"Hodali smo 3-4 dana, policija nas je ulovila. Kako su vas tukli, s čim? Palicama. Dovezli su nas kombijem, uzeli nam telefone, baterije, stvari, i onda su nas strpali u kombi i deportirali iz Hrvatske. Jeste li tražili azil? Neki od nas jesu. Pitali su ima li maloljetnika. Rekli smo da smo maloljetnici, ali ga je svejedno tukao."

Iako je snimku osobno pogledao i Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granice, nije htio dati komentar za Potragu.

"Sve ovo radimo ne prejudicirajući, dakle, u ovom trenutku radi li se o policijskim službenicima hrvatske policije i ne prejudicirajući bilo čiju moguću odgovornost. Ukoliko, nakon što se provede cjelokupni postupak i utvrde sve relevantne činjenice, se utvrdi da se radi o policijskim službenicima mi ćemo, naravno, kao i do sada, sukladno našim propisima, provesti adekvatne postupke utvrđivanja moguće odgovornosti za policijske službenike", kazala je Marina Mandić iz Ravnateljstva policije.