Eko bomba kraj Sl. Broda: 'Već četiri dana gori deponij smeća u Bosanskom Brodu! Gušimo se...'

Danima se već gušimo u dimu. Smrad je odvratan, a sve se iz BiH širi prema nama, govore stanovnici Slavonskog Broda koji je obavijen dimom koji pristiže iz Bosanskog Broda. Naime, tamo je prije četiri dana, točnije u četvrtak, 3. srpnja, izbio požar na deponiju otpada. Trebalo je dan i noć da se požar stavi pod kontrolu, točnije da se ne širi dalje. No on nije ugašen u potpunosti. Gori negdje u dubini. Koliko duboko, to nitko ne može procijeniti. To je, inače, deponij na koju se dovozi otpad 60 godina, bez da se povremeno sanira.

Kako se Slavonski Brod nalazi praktički nekoliko kilometara od prave ekološke bombe, zatraženo je očitovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije o kvaliteti zraka. Oni preporučuju da se smanji boravak na otvorenom.

- Stanovništvu Slavonskog Broda preporučujemo boravak u zatvorenom i klimatiziranom prostoru, pogotovo za osjetljive skupine, kronične bolesnike, trudnice i djecu. Da se boravak na otvorenom smanji, da se smanji provjetravanje obiteljskih domova, da se izbjegavaju dugotrajne intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom - rekli su, između ostalog, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.

Zagađenje je stalno prisutno pa je tako u nedjelju u 2 sata iza ponoći na mjernoj postoji uz Stadion kraj Save zabilježena povećana koncentracija lebdećih čestica.

Foto: Plus portal

Razgovarali smo i s jednim stanovnikom Bosanskog Broda koji živi nedaleko od deponija.

- Jutros sam išao tamo sa sinom. Imali smo namjeru nešto napraviti jer se pripremamo za predstojeću sezonu prerade voća, ali smo se, nažalost, morali vratiti. Dim koji još dolazi sa zapaljenog smetlišta ostao je pri zemlji jer nema vjetra da ga nosi. U Donjim Kolibama je nemoguće disati, pa i šire. Ljudi imaju samo izbor gušiti se ili otići od tamo. Treće opcije nema - rekao nam je Pavo Dujak.

Unatoč požaru koji je i dalje aktivan, vatrogasne snage iz BiH trude se staviti sve pod kontrolu. Kako su istaknuli, na raspolaganju su im vatrogasci iz svih susjednih općina i gradova, a na sanaciji požarišta sudjeluju i radnici te mehanizacija Javnog komunalnog poduzeća.

- Samo da se taj smrad riješi. Godinama smo imali problema s kvalitetom zraka, a ovo nimalo ne pomaže - dodaju mještani Slavonskog Broda.