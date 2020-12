Splitski piciginaši iskoristili su sunčano vrijeme da očiste plažu Bačvice. Nakon jačeg juga na njoj se redovno nađu naplavine, lažina, ali i ponešto smeća, pa je ekipa iz ekološke udruge "Picigin Bačvice" imala pune ruke posla. Ove godine već su šest, sedam puta imali slične akcije.

- Bude tu svega. Prošle godine smo našli razmnoženu koloniju trakavice usred lažine, to je higijenska ugroza jer se tu djeca igraju po pijesku. Vadimo staklo iz mora, od razbijenih čaša i boca jer vikendom tu budu pijanke. Nađemo veću količinu izmeta, dasaka s ruzinavim brokvama - nabrajaju volonteri.

A ovaj put je, usred akcije čišćenja, došla Daniela Vukman, direktorica tvrtke koncesionara plaže. Prema riječima piciginaša, suprotstavila im se zato što - čiste.

- Danas je direktorica koncesionara "Bačvice plaža" napala eko društvo "Picigin Bačvice" zato što redovito čisti plažu od lažine i ostalih naplavina nakon svakog većeg juga i tako oslobađaju plažu za rekreativne aktivnosti svih naših građana. Tvrtka "Bačvice plaža" u zadnje dvije godine niti jednom nije samoinicijativno očistio plažu, osim pred samo ljeto kada se na plažu postavljaju ležaljke - poručuju iz Udruge.

Njihov predsjednik Toni Stipišić vjeruje da zna što bi mogao biti razlog ovako neobičnog postupka direktorice:

- Koncesionaru smeta redovito čišćenje jer plaća odvoz lažine s plaže, a to oni smatraju direktnim izbijanjem novaca iz džepa koncesionara, a ne obvezom. Zato koncesionar preferira status quo, dakle ostavljanje neskupljene lažine i naplavina jer tako zadržava novce koje bi inače potrošio na čišćenje plaže - dodaje Stipišić.

Vukman ih je upozorila da će zvati policiju ako ne prestanu uklanjati smeće. Kontaktirali smo PU Splitsko-dalmatinsku gdje su nam rekli kako danas nisu imali postupanja na Bačvicama. Bar ne još.

Nazvali smo i gospođu Vukman. Kazala je kako danas nema vremena i uputila nas je da za izjavu kontaktiramo Nikšu Ivanovića, prethodnog direktora. Na pitanje može li nam dati njegov broj mobitela, rekla je da ne može.

Ipak smo ga novinarskim kanalima dobili. Čovjek kaže da je u mirovini i da već dvije godine nije zaposlenik te tvrtke, ali upoznat je s cijelom situacijom:

- Oni ne čiste nego čine nered - kazao je kratko misleći pritom na piciginaše.

- Oni sve na svoju ruku rade, niti koga pitaju, nego sve stave na sredinu plaže i onda mi trebamo dovest kamione - revoltirano će Ivanović.

- Ako smo dobro shvatili, kaže da oni čine nered tako što skupe smeće? - oprezno smo upitali.

- Ne kupe oni smeće, nego lažinu, to je samo morska trava, nije to prljavština. To je priroda. Trebaju se javiti nama, ne mogu oni na svoju ruku radit na plaži šta god hoće, nije to njihovo. Plaža je pod koncesijom - dodao je Ivanović, čovjek koji, kažemo, nema više veze s tvrtkom "Bačvice plaža", ali je, izgleda, ovlašteni glasnogovornik.

Prije koju godinu isto ovo eko društvo na svoju ruku je saniralo i odvodne cijevi. Bili su nezadovoljni jer se voda skupljala na pijesku tako da su praktički imali lokve usred plaže, pa su došli usred noći i instalirali nove cijevi. I to je nešto o čemu bi koncesionar trebao brinuti, kad već može ubirati naknadu od ležaljki i kioska. Ta najpoznatija splitska plaža godinama je imala jedan ili nijedan tuš, stepenice i platoi bili su puni rupa, tamarise je održavao neki od mještana također na svoju ruku. Nad stanjem ove plaže javnost se u više navrata zgražala.

Pa i 'Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama' u više navrata utvrdio je nepravilnosti. Bez papira su postavljena tri objekta i jedan fast food, čak i bankomati. Beach barovi kršili su svoje ugovore. Kako bi ih se opominjalo, tako bi koncesionar tu i tamo ispravljao te nedostatke, ali u srpnju ove godine nadležno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru tražilo je da se na Županijsku skupštinu pošalje nacrt prijedloga Odluke o prestanku koncesije. Što im se u njemu sve stavlja na krimen pronađite u donjem okviru ovog teksta.

Dodajmo da su tvrtku 1993. godine osnovali su tvrtka "Konstruktor" i Grad Split s 49 posto udjela. U prošloj godini ostvarili su ukupni godišnji prihod od dva i pol milijuna kuna. Godišnje su dužni plaćati pola milijuna fiksne naknade i još pet posto novca uprihođenog na pomorskom dobru.