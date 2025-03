Ekomomist: EU ne može riješiti ni križaljku u Modroj lasti!

Kao što se i moglo pretpostaviti, Trumpov govor u Kongresu je zainteresirao cjelokupnu međunarodnu zajednicu. U 'Studiju 4' HRT-a, govor su komentirali ekonomski stručnjaci Neven Vidaković i Dejan Kovač.

- State of the Union" (govor o stanju nacije) nije nešto neuobičajeno, to je PR stunt. Nismo čuli ništa novo što već nismo čuli u posljednjih mjesec dana - rekao je Kovač i naglasio da je Trump iskoristio šansu da još jednom napadne Bidena i optuži demokrate za sve probleme u kojima se našao SAD.

Neven Vidaković se posebno okomio na EU vodstvo koje se dolaskom Trumpa našlo na vjetrometini.

- Ako su nam zadnjih nekoliko dana išta demonstrirali, to je da vodstvo Europske unije ne može riješiti križaljku u Modroj lasti, a kamoli se naći u nekoj geopolitičkoj situaciji - kritizirao je Bruxelles koji će u četvrtak organizirati hitan sastanak i pokrenuti opsežan program naoružavanja.

Dodao je da u Bruxellesu nema nikoga tko bi udario šakom o stol i da Zelenski duguje ispriku.

- Da netko ima snagu, rekao bi, mi ćemo sami iznijeti obranu Ukrajine. Nakon svih sastanaka je zaključeno da se Volodimir Zelenski treba ispričati - oštar je bio Vidaković.