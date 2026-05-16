PREVIŠE VODE NA PISTI ILI KVAR?

Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'

Piše Iva Tomas,
Foto: ivana ivanović, pixsell/čitatelj 24sata

Ako avion postigne V2, brzinu spremnu za let, ne smije se zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u V2 brzini značilo veliku nesreću. Tada je katastrofa sigurna, objašnjava

"Dvije su mogućnosti izlijetanja aviona u Splitu. Naime, ako avion prijeđe V1 brzinu - on ne smije stati, tada mora uzletjeti. Pitanje je je li avion počeo kočiti prije zanošenja ili poslije njega. Prva je mogućnost da se ovdje radi o tome da su piloti uvidjeli neki kvar prije postignute brzine V1 i odlučili su skrenuti s piste. V1 je zadnja brzina u kojoj je moguće zaustaviti avion prije polijetanja. Druga mogućnost je da se avion zanio zbog velike količine vode na pisti ili čak vjetra. Uvjeti su bili nepovoljni, ali u dopuštenim razmjerima za piste. Lokve mogu stvoriti dinamički tlak na gume, odnosno usporiti ubrzavanje ili zanijeti avion u stranu" - rekao nam je prometni stručnjak Željko Marušić.

Kako nam Marušić dalje objašnjava, sekunde su mogle značiti katastrofu. Avion se smije zaustaviti samo prije V1 brzine, a ako postigne V2, čak i ako su piloti uvidjeli kvar, svejedno moraju poletjeti jer bi zaustavljanje u V2 bilo zasigurno pogubno, a tijekom leta je još moguće pronaći rješenje.

- Avion se smije odlučiti za 'abort take off', odnosno za prekid polijetanja prije V1 brzine, to je takozvana odlučujuća brzina. Ona ovisi o veličini i težini zrakoplova, piloti znaju točno koja je to brzina. Ako avion postigne V1 pa V2, odnosno brzinu spremnu za let, on se ne smije zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u V2 brzini značilo veliku nesreću, motor bi se mogao zapaliti. Tada je katastrofa sigurna, a svaka druga odluka može biti samo bolja, nikako gora. Dakle, zaustavljanje je moguće samo u V1 i tada je sigurno, što se u ovom slučaju u Splitu i dogodilo, nasreću - objasnio je Marušić te dodao da će avion zbog oštećenja krila biti van funkcije tjednima, što će biti nepovoljno za poslovanje tvrtke.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetimo, u subotu oko 13:30 sati na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, priopćila je ZL Split. Zrakoplov je tijekom pripreme za polijetanje iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini.  Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.

