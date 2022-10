Ekonomist iz Sindikata znanosti i obrazovanja: Štrajk je moguć, situacija je relativno zapaljiva

Inflacija je dosegnula rekordne razine - čak 12,8 posto. Glavni ekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflina komentirao je Dnevnik Nove TV inflaciju i pregovore s Vladom koji bi se mogli nastaviti idući tjedan.

- Imali smo dva mjeseca kada je inflacija pomalo stagnirala na mjesečnoj razini u odnosu na prethodni mjesec. Sada je to opet skoknulo na nekakvih 1,5 posto. Ako gledate rujan ove godine u odnosu na rujan prošle godine, opet probijamo rekord. No, postoje neke naznake da bi se stvari mogle ustabiliti krajem godine. Volio bih vjerovati da će se projekcije o usporavanju inflacije do kraja godine, a onda i o nekakvom normalnijem rastu cijena iduće godine, realizirati - ustvrdio je Kroflin.

Osvrnuo se na mjere koje povlači Vlada Republike Hrvatske pa je istaknuo kako te mjere targetiraju sve građane.

- Targetiraju neke ključne stvari. Rast cijena energenata, odnosno zamrzavaju te cijene. To je sigurno pozitivno. Bez toga, rast inflacije bi vjerojatno bio bitno veći. Međutim, Vlada nema instrumente kojima bi mogla u potpunosti spriječiti rast cijena i stoga mora kombinirati neke druge instrumente i mjere kako bi zapravo građanima olakšala da ove izvanredne okolnosti prežive - rekao je.

O pregovorima između Sindikata i Vlade, Kroflin je kazao da ne zna kako Vlada očekuje od poslodavaca da će voditi brigu o svojim zaposlenicima i pomoći im, ako prema svojim zaposlenicima postupa relativno čudno u ovim okolnostima.

- Vladina ponuda koju smo čuli prošli tjedan, navodno finalna i zadnja ponuda koju je Vlada spremna ponuditi, uopće ne odgovara ovim okolnostima u kojima živimo. Rast inflacije u ovoj cijeloj godini će biti oko 10 posto, plaće u privredi rastu otprilike oko 10 posto. Naše plaće, ako ostanemo na ovih 4 posto, rast će 2,3 posto - kazao je Kroflin.

Dodao je kako se nada da je premijer nešto naučio iz štrajka prosvjetara 2019. godine.

- Nadam se da ovo nije zadnja ponuda. Ako Vlada ne odstupi od ove svoje pozicije, imat ćemo pregovore u utorak pa ćemo vidjeti što će se desiti, zakon je relativno jasan. Mi trebamo otvoriti socijalni spoj sa Vladom. Nakon toga ide proces mirenja koji traje određen broj dana kada se dvije strane trebaju pokušati još jednom dogovoriti. Ako se to ne desi, onda su zapravo stvorene pretpostavke nama za štrajk. Situacija je relativno zapaljiva među našim članovima. Ljudi svakodnevno vide što se oko njih događa, jako dobro to osjećaju na vlastitoj koži, vjerujem da će se mnogi boriti za svoju poziciju - istaknuo je.

