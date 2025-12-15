Obavijesti

News

Komentari 5
STRAŠNO

EKSKLUZIVNI VIDEO Drama na A1: Bježao policiji u suprotnom smjeru! Prevozio je migrante!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
EKSKLUZIVNI VIDEO Drama na A1: Bježao policiji u suprotnom smjeru! Prevozio je migrante!
Foto: Čitatelj 24sata

Na snimkama se vidi kako policija 'pod rotirkama' juri za crnim automobilom na praznoj autocesti. Čitatelj je snimio i migrante koje je policija smjestila uz cestu

Policija je jurila za švercerom migranata na A1 kod odmarališta Mosor, javio nam je naš čitatelj koji je snimio dramatične scene policijske potjere kraj Splita. Sve se dogodilo u jutarnjim satima u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policijska potjera na A1 00:55
Policijska potjera na A1 | Video: čitatelj/24sata

Na snimkama se vidi kako policija 'pod rotirkama' juri za crnim automobilom na praznoj autocesti. Naš čitatelj je snimio i migrante koje je, čini se, policija smjestila uz cestu. Na snimci se vidi kako su ih posjeli na travnati dio koji dijeli kolničke trake autoceste. 

- Uhitili su ih sigurno 15. Njih su posjeli na travu, a auto je ostao na zaustavnoj traci - dodao je čitatelj.

- U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona. Prema prvim informacijama s terena u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja - kazali su nam iz splitsko-dalmatinske policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025