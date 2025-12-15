Na snimkama se vidi kako policija 'pod rotirkama' juri za crnim automobilom na praznoj autocesti. Čitatelj je snimio i migrante koje je policija smjestila uz cestu
EKSKLUZIVNI VIDEO Drama na A1: Bježao policiji u suprotnom smjeru! Prevozio je migrante!
Policija je jurila za švercerom migranata na A1 kod odmarališta Mosor, javio nam je naš čitatelj koji je snimio dramatične scene policijske potjere kraj Splita. Sve se dogodilo u jutarnjim satima u ponedjeljak.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na snimkama se vidi kako policija 'pod rotirkama' juri za crnim automobilom na praznoj autocesti. Naš čitatelj je snimio i migrante koje je, čini se, policija smjestila uz cestu. Na snimci se vidi kako su ih posjeli na travnati dio koji dijeli kolničke trake autoceste.
- Uhitili su ih sigurno 15. Njih su posjeli na travu, a auto je ostao na zaustavnoj traci - dodao je čitatelj.
- U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona. Prema prvim informacijama s terena u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja - kazali su nam iz splitsko-dalmatinske policije.
