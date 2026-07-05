Bosanska policija ga je lovila, skočio je u Savu i preplivao. Na obali ga je čekala hrvatska policija, sve smo gledali iz kafića, rekao nam je čitatelj koji je snimio bjegunca i njegov kraul stil plivanja
EKSKLUZIVNA SNIMKA Jel' ovo moguće?! Bježao policiji preko Save: 'Plivao je oko 25 minuta'
Sjedio sam u kafiću kada sam odjednom vidio muškarca za kojim trči policija. On je samo skočio u rijeku Savu, ispričao nam je čitatelj koji je snimio policijsku potjeru u mjestu Orašje u Bosni i Hercegovini. Muškarac je, kako nam je ispričao čitatelj, pobjegao u Hrvatsku.
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- Prije nego što je skoćio u rijeku, nešto je, koliko sam uspio vidjeti, bacio na obalu. Ne znam što točno. Policajci su ga gledali. Nisu htjeli plivati za njime. On je dobrih 25 minuta plivao. Došao je do suprotne strane obale i pobjegao u Hrvatsku - rekao je čitatelj.
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O svemu smo upitali Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku.
- Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske su danas oko 11,30 sati na obali, uz rijeku Savu u blizini mosta, zatekli muškarca. Zbog sumnje da je preplivao rijeku i time nezakonito prešao državnu granicu priveden je u policijsku postaju, gdje su ga pregledali djelatnici hitne medicinske pomoći Županja. Nad njime ce biti provedeno kriminalisticko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti - odgovorili su iz PU vukovarsko-srijemske.
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