VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'

Ljudi koji su išli na koncert Thompsona moraju hodati po autoputu zbog zatvorenih cesti, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku kaosa koji je nastao nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kaos nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona | Video: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Marko Perković Thompson održao je u subotu veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću. Uoči koncerta predstavljen je opsežan plan prometne regulacije.

Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat. Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona.

Međutim, nije krenulo sve po planovima, rekli su nam čitatelji koji su bili na koncertu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kaos nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona | Video: čitatelj/24sata

- Zatvorili su sve prilaze prema Westgateu, policija je tjerala ljude da s djecom idu preko ograde na naplatnim kučicama. Nisu dopustili vožnju autima, taksije, nije bilo organiziranog prijevoza kako su najavili - rekao nam je drugi čitatelj.

Poslali smo zagrebačkoj policiji upit te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kaos nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona | Video: čitatelj/24sata

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.