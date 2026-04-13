EKSKLUZIVNA SNIMKA Trenutak kad su zgrabili osumnjičenog za stravično ubojstvo u Šestinama
Zagrebačka policija u velikoj je akciji u noći na ponedjeljak uhitili mladića, za kojeg sumnjaju da je ubio muškarca u kući na zagrebačkim Šestinama. Uhitili su ga dobro naoružani pripadnici interventne policije, vezali lisicama i ubacili u neobilježen policijski auto.
POGLEDAJTE EKSKLUZIVNI VIDEO:
Iako policija službeno nije utvrdila identitet žrtve, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je riječ o 22-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.
- Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog uhićuje. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili - rekao je jedan prolaznik i dodao kako su prije toga provalili u objekt.
Kuću i dalje čuva pripadnik interventne policije. Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a okolnosti koje su dovele do smrti zasad nisu poznate.
