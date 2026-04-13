LIKVIDACIJA U ZAGREBU

EKSKLUZIVNA SNIMKA Trenutak kad su zgrabili osumnjičenog za stravično ubojstvo u Šestinama

EKSKLUZIVNA SNIMKA Trenutak kad su zgrabili osumnjičenog za stravično ubojstvo u Šestinama
Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog uhićuje. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili, rekao je jedan prolaznik

Zagrebačka policija u velikoj je akciji u noći na ponedjeljak uhitili mladića, za kojeg sumnjaju da je ubio muškarca u kući na zagrebačkim Šestinama. Uhitili su ga dobro naoružani pripadnici interventne policije, vezali lisicama i ubacili u neobilježen policijski auto.

Iako policija službeno nije utvrdila identitet žrtve, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je riječ o 22-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. 

- Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog uhićuje. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili - rekao je jedan prolaznik i dodao kako su prije toga provalili u objekt.

Kuću i dalje čuva pripadnik interventne policije. Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a okolnosti koje su dovele do smrti zasad nisu poznate.

