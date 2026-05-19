Naš čitatelj kazao nam je kako je vidio dvojicu muškaraca kako ulaze u dućan s tehnikom. Iz dućana su izašli s laptopima i mobitelima
POLICIJA IH TRAŽI
EKSKLUZIVNA SNIMKA Pokrali trgovinu s tehnikom u Zagrebu: Probudio me lom stakla i alarm
Čitanje članka: < 1 min
Probudilo me glasno lomljenje stakla dućana i alarm koji se odmah oglasio. Ustao sam i vidio da je netko provalio u dućan s tehnikom u mojoj ulici, ispričao nam je naš čitatelj koji je snimio trenutak provale u dućan na zagrebačkoj Trešnjevci.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kazao nam je kako je vidio dvojicu muškaraca kako ulaze u dućan s tehnikom. Iz dućana su izašli s laptopima i mobitelima.
- Za pet minuta je stigla policija - dodao je naš čitatelj.
Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o razbojništvu oko 01:50 sati ujutro.
Visina materijalne štete nije poznata te se provodi očevid.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku