EKSKLUZIVNA SNIMKA Pokrali trgovinu s tehnikom u Zagrebu: Probudio me lom stakla i alarm

Probudilo me glasno lomljenje stakla dućana i alarm koji se odmah oglasio. Ustao sam i vidio da je netko provalio u dućan s tehnikom u mojoj ulici, ispričao nam je naš čitatelj koji je snimio trenutak provale u dućan na zagrebačkoj Trešnjevci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Provala u dućan elektronike | Video: čitatelj/24sata

Kazao nam je kako je vidio dvojicu muškaraca kako ulaze u dućan s tehnikom. Iz dućana su izašli s laptopima i mobitelima.

- Za pet minuta je stigla policija - dodao je naš čitatelj.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o razbojništvu oko 01:50 sati ujutro.

Visina materijalne štete nije poznata te se provodi očevid.