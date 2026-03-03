EKSKLUZIVNE FOTKE Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu i sletio na krov auta!

Za sad nepoznati čovjek u Splitu je skočio s najvišeg nebodera u Hrvatskoj, Dalmatia Towera. Kako doznajemo od čitatelja, bacio se s nebodera, sletio na automobile i odšetao.

Foto: Čitatelj 24sata

- Lik se navodno bacio s padobranom s tornja, sletio je u uličicu i samo odšetao - ispričao nam je čitatelj te dodao da je sletio na automobile. S obzirom na to da je odšetao, za pretpostaviti je da skakaču nije ništa.

Od splitske policije dobili smo potvrdu da su upoznati događajem i da utvrđuju sve okolnosti.