Zapalio se brod u uvali Tiha, objavili su vatrogasci DVD-a Hvar na Facebooku. Na intervenciju je brodom kapetanije stiglo četiri vatrogasca i prateća oprema za gašenje
DRAMATIČNE SNIMKE
EKSKLUZIVNI VIDEO Gori brod kod Hvara: 'Širi se gusti dim'
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Zapalio se brod u uvali Tiha, objavili su vatrogasci DVD-a Hvar na Facebooku. Na intervenciju je brodom kapetanije stiglo četiri vatrogasca i prateća oprema za gašenje. U međuvremenu je izbio požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve, javili su vatrogasci.
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- Bio sam na trajektu i vidio sam gusti dim kako se širi nebom. Nije nam bilo jasno što se događa, a oda smo vidjeli da gori katamaran i da ga gase vatrogasci - rekao nam je čitatelj koji je snimio strašan požar.
- Požar je buknuo oko 17.30 sati. Gašenje je u tijeku. Nema ozlijeđenih, svi su na vrijeme evakuirani - kazali su nam kratko iz splitsko-dalmatinske policije.
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