EKSKLUZIVNI VIDEO Gori brod kod Hvara: 'Širi se gusti dim'

Zapalio se brod u uvali Tiha, objavili su vatrogasci DVD-a Hvar na Facebooku. Na intervenciju je brodom kapetanije stiglo četiri vatrogasca i prateća oprema za gašenje. U međuvremenu je izbio požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve, javili su vatrogasci.

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Pokretanje videa... VIDEO Zapalio se katamaran kod Hvara | Video: čitatelj/24sata

- Bio sam na trajektu i vidio sam gusti dim kako se širi nebom. Nije nam bilo jasno što se događa, a oda smo vidjeli da gori katamaran i da ga gase vatrogasci - rekao nam je čitatelj koji je snimio strašan požar.

- Požar je buknuo oko 17.30 sati. Gašenje je u tijeku. Nema ozlijeđenih, svi su na vrijeme evakuirani - kazali su nam kratko iz splitsko-dalmatinske policije.