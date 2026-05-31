Anđelina (23) okupila bandu koja je zapalila Lamborghinije: 'Problem su i oštećeni stanovi'

Ona na majici ima Al Pacina is De Palmina filma Lice s ožiljkom, gdje glumi narkobosa. Drugi uhićeni ima istetoviran slogan Hitlerovih SS postrojbi (Meine Ehre heißt Treue ili Moja čast zove se vjernost). Trećem na majici piše Live or Let Die... Tako su bili odjeveni uhićeni koji su od poduzetnika Marijana Kulaša pokušali iznuditi milijune, a kad im nije upalila prva prijetnja, zapalili su mu aute. A kako piše Hajdi Karakaš za Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je sve osmislila 23-godišnja Anđelina H. koja je navodno došla s idejom da zarade na račun iznude.

- Ovo je jedna jako dobra policijska akcija. Često se u ovakvim slučajevima teško dolazi do počinitelja - prokomentirao je kriminalist Željko Cvrtila nedavni događaj iz Velike Gorice. Sve je krenulo kada su Anđelina i njezin prijatelj (23) nabavili mobitele i SIM kartice, koje su kasnije koristili za prijetnje. Nakon toga je 23-godišnjak prema Anđelininim uputama, u dva navrata poslao SMS poruke 63-godišnjaku, odnosno Kulašu. U porukama je, uz prijetnje, tražio od Kulaša da mu na ime navodnog duga uplati nekoliko milijuna eura u kriptovalutama. Kulaš je sve prijavio policiji.

Ipak, mlada ekipa nije odustala. Prema sumnjama istražitelja dvojac je angažirao 21-godišnjaka i 19-godišnjaka kako bi zapalili Lamborghini u vlasništvu tvrtke kojeg koristi Kulaš. Dvojica mlađih osumnjičenih došla su u četvrtak kasno navečer u Zagrebačku ulicu u Velikoj Gorici. Vozilo su polili zapaljivom tekućinom koju su donijeli sa sobom, zatim ga zapalili i pobjegli.

Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti je izgorio, no vatra se proširila na još: drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Nagorjela je fasada s više strana zgrade, a oštećeni su prozori na sedam stanova. U trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci, koji su ugasili požar. Prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1.2 milijuna eura.

Treba reći i kako su osumnjičeni nakon požara nastavili s prijetnjama. Istoga dana 23-godišnjak je poslao još jednu prijeteću SMS poruku Kulašu. Sam Kulaš se javio Jutarnjem listu, kako je naveo, osumnjičene osobe ne poznaje, a što se tiče uhićene djevojke, kaže, da je to kći jednog čovjeka od kojeg je prije nekog vremena kupio projekt, odnosno zemlju s dozvolama u Velikoj Gorici.

- To što su oštećeni auti najmanja je šteta, problem su stanovi devet osoba. Do zadnje je etaže gorjelo. Sreća pa je od prizemlja do vrha vuna, tako da je vatra u jednom trenutku zastala. Prvi je požar uočio susjed koji mi je zvonio da zgrada gori. Vatrogasci su brzo došli, a jedna gospođa u jednom stanu, koja inače koristi pomagalo za hodanje, čak nije htjela izaći. Bila je preplašena kad su joj upali u stan da je evakuiraju. Drago mi je da je policija to uspjela riješiti, ali uvijek ostaje ona gorčina je li se to uopće moglo i spriječiti. Srećom, nitko nije ozlijeđen u toj zgradi u kojoj se u trenutku požara nalazilo i dosta male djece. Sve je krenulo prije 15 dana kada sam oko 23 sata dobio poruku da, ako ne uplatim 7 milijuna eura na neki kripto račun, zapalit će mi aute. Nikad nisam imao problema ni s kim, tako da me ovo još i dodatno potreslo - rekao je građevinski poduzetnik za Jutarnji list..

- To je klasični pokušaj iznude, oni su sebi locirali metu, znali su da ima novaca. Zakon kaže da svi koji imaju saznanja u kazneno djelo to trebaju i prijaviti, ljudi zbog straha često šute, pa smo u ranijim godinama imali slučajeva da su nakon iznude ljudi gubili tvornice, klubove itd. - rekao nam je Cvrtila koji dodaje da je djelo teško otkriti ako žrtva to ne prijavi. Komentirajući sami način iznude, Cvrtila objašnjava da se vidi da je riječ o mladim kriminalcima.

- Malo su se zaigrali, mladi ljudi, oni su skoro pa djeca, gledali su filmove i mislili da ih se ne može uhvatiti. Možda su ni na pragu kriminalne karijere koja je odmah loše krenula - zaključio je Cvrtila.