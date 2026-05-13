Ekskluzivno doznajemo: Savezi u sportu morat će objavljivati račune i kako troše naš novac!

Svi krovni hrvatski sportski savezi će od ljeta morati imati znatno višu razinu transparentnosti kako bi se omogućila veća kontrola i uvid u odljev novca.

Saznajemo da je Ministarstvo turizma i sporta pripremilo izmjene pravilnika kojim se regulira dodjela javnog novca sportskim savezima, te je u značajnoj mjeri usvojilo i ideju za koju se već dva mjeseca zalažu 24sata – objavu svih računa koje savezi plaćaju.

Ministar Tonči Glavina će danas predstaviti izmjene Pravilnika koji ide u javnu raspravu i koji su već podržali na predsjedništvu HDZ-a, ali je predstavljen i koalicijskim partnerima.

Kako smo neslužbeno doznali, sustav neće biti kao kod gradova i općina koji na dnevnoj razini moraju na svojim stranicama objavljivati sve račune koji su platili.

Ali svih 88 nacionalnih sportskih saveza, ali i pet krovnih udruženja poput Hrvatskog olimpijskog odbora, morat će do najsitnijih detalja objavljivati kako troše. Za to će poslužiti Nacionalni informacijski sustav u sportu koji već postoji na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Što se tiče financiranja, danas su u tom sustavu samo općenite informacije koliko je dodijeljeno kojoj krovnoj organizaciji novca i za koje potrebe. Međutim, na njoj uopće nema nacionalnih sportskih saveza koji su dosad imali mogućnost prilično netransparentno trošiti novce, a negativnim primjerima smo opširno pisali. Uskok ima i pune ruke posla s provjerom potencijalnih nezakonitosti i sumnji na izvlačenje novca.

Sada će i svi sportski savezi biti u tom sustavu, a morat će unijeti koliko su po kojem programu potrošili novca. Prema našim informacijama, u tom sustavu će se znati i kome je novac isplaćen, odnosno morat će objaviti iznos računa i tvrtku/obrt kojoj su platili neku robu ili uslugu. Sustav je otvoren i moći će mu pristupiti bilo koji građanin.

- Cilj je da svaki građanin i svaka članica saveza budu revizori rada sportskih saveza – kaže nam jedan sugovornik koji je upoznat s idejom novih pravila.

Dosad su sportski savezi morali objavljivati jednom godišnje prilično općenita izvješća u kojoj su po računovodstvenim kategorijama pobrojani troškovi na općenitoj razini. U Skijaškom savezu je 30 milijuna eura u 11 godina izvučeno, a stotine fiktivnih računa je bilo skriveno pod stavkom "ostale usluge" ili "intelektualne usluge". Kako smo već više puta upozoravali, brojni savezi troše milijune koji su tako opisani, a da se ne zna gdje je točno novac otišao. Ni obveza revizije nije se pokazala učinkovitom jer je u Skijaškom savezu, primjerice, ugledna revizorska kuća PricewaterhouseCoopers redom davala pozitivna mišljenja iako su računi koje su potpisivali osumnjičeni Vedran Pavlek i glavni tajnik – bili lažni.

Sada će uz to, morati voditi troškove na drugačiji način, po tzv. programskoj klasifikaciji. Pa će biti primjerice vidljivo koliko je otišlo na natjecanja, koliko na ulaganje u razvoj sportaša, trenere itd.

Sve ovo će im biti obveza i za javni novac i za onaj koji dobivaju i od sponzorstva ili bilo kojih drugih prihoda.

Hrvatski olimpijski odbor, ali i druge krovne organizacije poput Paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog školskog sportskog saveza preko kojih se dijeli novac iz proračuna, također će imati dodatne obveze kontrole novca koji preko njih ide sportskim savezima.

Velika novost je i da će savezi morati objavljivati i koliko su točno novca dobili od javnih tvrtki, bilo od sponzorstva ili donacija. Primjerice, morat će objaviti koliko su dobili od HEP-a, Janafa, Hrvatske lutrije, Hrvatske turističke zajednice...

Za sponzorstva s privatnim tvrtkama će se objavljivati samo ukupni iznos s imenima tvrtki. Primjerice, ako jedna privatna tvrtka ima ugovor na 50.000 eura, druga na 20.000 eura, a treća na 30.000 eura, bit će navedena imena sve tri tvrtke, ali samo ukupni iznos prihoda od 100.000 eura. Ali bez obzira na to što novac nije došao iz javnog sektora, morat će objavljivati kako je točno potrošen.