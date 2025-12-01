Obavijesti

EKSKLUZIVNO Imaju apartmane, stanove, vile, maslinik. Ali ništa ne glasi na Mikulićeva kuma

Piše Ivan Pandžić,
EKSKLUZIVNO Imaju apartmane, stanove, vile, maslinik. Ali ništa ne glasi na Mikulićeva kuma
SVE U OBITELJI: Uhićeni Dragan Krasić, kum Andrije Mikulića, oduvijek je u sjeni. Nije vlasnik ničega, a obitelj ima čitave zgrade. Djeci je govorio da je našao drago kamenje, kažu

Za razliku od kuma Andrije Mikulića, Dragan Krasić cijelu je karijeru proveo duboko u sjeni i bez previše eksponiranja u javnosti. Uskok ga je dočekao tek što je u listopadu otišao u mirovinu iako se u kuloarima već godinama priča da neki dobivaju dozvole za kamenolome jer im gledaju kroz prste.

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’

