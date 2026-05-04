EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Migranti stalno tu prolaze, pređu brdo i kupu koja je sada jako plitka i u Sloveniji su, govore nam mještani Prilišća jutro nakon tragedije. Pokazali su nam također snimku koja je stara nekoliko dana, a na kojoj se vidi kako migranti šetaju njihovim selom. Naime, kako je izvijestila karlovačka policija jučer navečer, poslije 22:30 sati zaprimili su dojavu da se na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće, nalazi veća grupa migranata.

- Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtve muške osobe, dvije muške osobe lošeg zdravstvenog stanja koje su odmah prevezene u zdravstvenu ustanovu te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima - rekli su iz policije.

Dodaju da i da su policajci u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom, zatekli 12 stranih državljana, te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

- Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uvjetima tijekom vožnje, napustio navedeno mjesto - rekli su nam iz policije. Dodaju i kako je na mjestu događaja očevid provela i županijska državna odvjetnica.

Isto tako, iz karlovačke policije rekli su nam kako je kod njih zaprimljeno dvoje ljudi. Jedna osoba je došla teškim ozljedama, odnosno kako nam je potvrdila ravnateljica bolnice, kontuzija žarišta po tijelu i ozljeda glave a druga osoba je došla pothlađena, dehidrirana i izgladnjela te na sebi nije imala vidljivih ozljeda. Mještani s kojima smo razgovarali šokirani su samim događajem.

- Nisam ništa čula sinoć, vidjela sam samo policiju jutros. Migranata ovdje ima, tu stalno migranti prolaze. Neki dan smo vidjeli skupinu s torbama, samo su nas pozdravili i nastavili su dalje - kaže nam jedna mještanka.