HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

U nedjelju oko 22:30, karlovačka policija dobila je dojavu da se na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće, nalazi veća grupa migranata. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu.

Zatekli su još jednog muškarca koji je pomagao unesrećenima. Daljnjim postupanjem policijskih službenika u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom, zatečeno je 12 stranih državljana te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uvjetima tijekom vožnje, napustio navedeno mjesto.

Kako doznaje 24sata, dvoje migranata nalazi se u karlovačkoj bolnici. Jedna osoba zaprimljena je s teškim ozljedama, odnosno, kako nam je potvrdila ravnateljica bolnice, s kontuzijama po tijelu i ozljedom glave.

Druga osoba je pothlađena, dehidrirana i izgladnjela, ali bez vidljivih ozljeda.

Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u počinje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326 st. 1 i 2. te kaznenog djela Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti iz čl. 222 st. 1. i 2. u svezi s kaznenim djelom Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215 st. 1., slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.

O ovoj strašnoj tragediji oglasilo se i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

- Dežurna županijska državna odvjetnica u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu je u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave karlovačke tijekom noći 4. svibnja 2026. u naselju Donje Prilišće, Općina Netretić provela hitnu dokaznu radnju očevida provodom pronalaska četiri mrtve muške osobe za sada nepoznatog identiteta stoji u njihovom priopćenju...

Dalje navode:

- Iz rezultata provedenog očevida i prikupljenih podataka proizlazi da je za sada nepoznati vozač u teretno vozilo na točno neutvrđenom mjestu preuzeo veći broj stranih državljana s ciljem da ih protivno propisima preveze kroz teritorij Republike Hrvatske i dalje, te ih smjestio u teretni prostor koji nije namijenjen prijevozu ljudi. Iz provedenog očevida proizlazi da je nepoznati vozač dolaskom u mjesto Donje Prilišće strane državljane iskrcao iz vozila i ostavio ih, pri čemu četiri osobe nisu davale znakove života, dok su dvije osobe zbog lošeg zdravstvenog stanja hospitalizirane.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je zbog sumnje na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti i kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma naložilo provođenje obdukcije smrtno stradalih osoba za sada neutvrđenog identiteta, a provest će i druge radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i otkrivanja počinitelja kaznenog djela.

