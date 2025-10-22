Obavijesti

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Piše Veronika Miloševski,
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao nam je čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave u Novom Zagrebu u Središću u srijedu prijepodne.

Trenutak pucnjave u Središću 00:42
- Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega - dodao je čitatelj. 

Dramu iz minute u minutu kao i izvještavanje s terena gdje su novinari 24sata došli prvi mogli ste pratiti OVDJE.

Nakon pucnja, kako nam je ispričala naša čitateljica, brzo je došla policija i Hitna pomoć te su čovjek nosili na nosilima.

- Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu, pobjegao - kazala je.

Iz zagrebačke policije kazali su kako se pucnjava dogodila u srijedu u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati. Hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su vrlo brzo priveli napadača.

Pucnjava u Zagrebu: Sve je puno policije 00:12
