EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao nam je čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave u Novom Zagrebu u Središću u srijedu prijepodne.

- Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega - dodao je čitatelj.

Nakon pucnja, kako nam je ispričala naša čitateljica, brzo je došla policija i Hitna pomoć te su čovjek nosili na nosilima.

Nakon pucnja, kako nam je ispričala naša čitateljica, brzo je došla policija i Hitna pomoć te su čovjek nosili na nosilima.

- Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu, pobjegao - kazala je.

Iz zagrebačke policije kazali su kako se pucnjava dogodila u srijedu u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati. Hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su vrlo brzo priveli napadača.

