Obavijesti

News

Komentari 0
PROVJERITE LISTIĆE

Eurojackpot: Rezultati 11. kola

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Eurojackpot: Rezultati 11. kola
Foto: Hrvatska lutrija

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura

Admiral

U 11. kolu igre Eurojackpot, koje je održano 6. veljače 2026. godine, izvučeni su brojevi 8, 14, 38, 41 i 48, uz dodatne brojeve 1 i 11. Glavni dobitak u kategoriji "5+2" ovoga puta nije osvojen, kao ni dobitak "5+1". Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura. Ukupno su u toj kategoriji zabilježena četiri dobitnika, no nijedan od njih nije iz Hrvatske.

SREĆA ILI...? Zagrepčanin je digao 500.000 eura na Eurojackpotu: 'To je posebna strategija, neću je reći'
Zagrepčanin je digao 500.000 eura na Eurojackpotu: 'To je posebna strategija, neću je reći'

U kategoriji "4+2" zabilježena su 22 dobitnika, među kojima su i dva iz Hrvatske, a pojedinačni dobitak iznosi 7.718,40 eura. Kategorija "4+1" imala je 506 dobitnika, od kojih 51 iz Hrvatske, s osvojenih 419,40 eura po dobitku.

Dobitci su ostvareni i u nižim kategorijama, pa je tako u kategoriji "4+0" zabilježeno 1.459 dobitnika, od kojih 119 iz Hrvatske, dok je u kategoriji "3+2" bilo 1.143 dobitnika, uključujući 90 hrvatskih igrača.

HRVATI BEZ SREĆE Provjerite Eurojackpot rezultate
Provjerite Eurojackpot rezultate

Budući da glavni dobitak ponovno nije pogođen, očekivani jackpot za sljedeće, 12. kolo Eurojackpota iznosi 22 milijuna eura. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 946232.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026