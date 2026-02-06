Eurojackpot: Rezultati 11. kola

U 11. kolu igre Eurojackpot, koje je održano 6. veljače 2026. godine, izvučeni su brojevi 8, 14, 38, 41 i 48, uz dodatne brojeve 1 i 11. Glavni dobitak u kategoriji "5+2" ovoga puta nije osvojen, kao ni dobitak "5+1". Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura. Ukupno su u toj kategoriji zabilježena četiri dobitnika, no nijedan od njih nije iz Hrvatske.

U kategoriji "4+2" zabilježena su 22 dobitnika, među kojima su i dva iz Hrvatske, a pojedinačni dobitak iznosi 7.718,40 eura. Kategorija "4+1" imala je 506 dobitnika, od kojih 51 iz Hrvatske, s osvojenih 419,40 eura po dobitku.

Dobitci su ostvareni i u nižim kategorijama, pa je tako u kategoriji "4+0" zabilježeno 1.459 dobitnika, od kojih 119 iz Hrvatske, dok je u kategoriji "3+2" bilo 1.143 dobitnika, uključujući 90 hrvatskih igrača.

Budući da glavni dobitak ponovno nije pogođen, očekivani jackpot za sljedeće, 12. kolo Eurojackpota iznosi 22 milijuna eura. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 946232.