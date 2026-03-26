EKSKLUZIVNO Troše milijune, a skrivaju što sve plaćaju: 'Hoćete uvid u račun? Platite 6244 eura'
Novac je sustavno izvlačen, tvrdi Uskok. Analizirali smo poslovanje i nevjerojatno je da su u samo zadnje dvije godine potrošili oko tri milijuna eura za nedefinirane usluge, a tek na namještaj i službena putovanja...
Osnovno je pitanje kako godinama nitko nije primijetio izvlačenje novca iz Skijaškog saveza, s obzirom na to da imaju i nadzorni odbor, a i svake godine se radi revizija poslovanja. Iz dosad poznatih informacija nakon otvaranja istrage, prilično je jasno da su stvari preplaćivane povezanim tvrtkama, a onda se gotovina podizala ili se novac slao na privatne tvrtke Vedrana Pavleka.