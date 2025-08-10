Sunčano nedjeljno jutro na Gospinu otoku u Solinu, tek što nije počela nedjeljna sveta misa. Uz rijeku na klupi, u društvu smo s bratom kapetana Marka Bekavca, koji je uhićen 6. listopada 2023. u Turskoj jer je na brodu kojim je zapovijedao pronađena droga.

Brod na koji se tada prvi put ukrcao preko kompanije iz Njemačke isplovio je iz Kolumbije prema Turskoj, gdje je po dolasku kapetan Bekavac uhićen. Već je u Kolumbiji pronađena droga na brodu. Unatoč zahtjevima kapetana za dodatnim mjerama na brodu, sve je, kako sada priča, očito bilo dogovoreno i unaprijed detaljno isplanirano. Tražio je, među ostalim, čak i kamere na brodu. Ništa nije ispoštovano. Od početka postupka, Bekavac je pokušavao dokazati svoju nevinost. Osuđen je na najtežu i najdulju kaznu zatvora od trideset godina. I onda, kada se malo tko nadao, a ponajmanje sam kapetan u obrat, a kamoli puštanje iz zatvora - u subotu ujutro stigla je vijest koju je potvrdio i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Bekavac je pušten na slobodu. Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na trideset godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Cijeli ovaj slučaj bio je i na Vrhovnom sudu pri kojem su uložene žalbe na cijeli proces.

EKSKLUZIVNO 'Za istinu sam živio i samo sam istinu želio. Iz Turske sam izašao usred noći'

Nitko se nije nadao ovako sretnom i brzom završetku ove teške priče koju je sa svojom obitelji proživljavao kapetan Bekavac. “Mene je zvao u petak da ga valjda premještaju u drugi zatvor, da provjerim kod odvjetnice što je. Ni on nije znao što se događa. Za sve što je napravljeno, nemam riječi kojima bih zahvalio Uredu predsjednika, Vladi, Ministarstvu vanjskih poslova, sindikatu, udruzi kapetana - svi su se potrudili i isplatilo se”, govori nam Jozo Bekavac, kapetanov brat. Na naš upit je li vidio brata, kaže da nije, ali ga je čuo. U subotu navečer bio je na Čiovu kod njega, ali je već bio legao, a on ga nije htio buditi, jutros ga je zvao, još je spavao... “A da ga sada pozovete, kreće naša zamolba, na što Jozo spremno uzima mobitel i bira bratov broj. “Halo, brate, jesi se probudio?” Već u sljedećem trenutku bratov mobitel je u našim rukama. “Dobro jutro, kapetane, sretan vam povratak u mirnu luku.” Onako smireno, kapetan spremno prihvaća razgovor. Sretan je i još uvijek nije svjestan kojom se brzinom sve događalo. “Ja sam osmoga, u petak u petnaest, dvadeset minuta izvučen odande. Ništa mi nije bilo jasno, mislio sam da me premještaju u neki drugi zatvor. Već u sljedećem trenutku, našao sam se u restoranu, osvježio, obukao... Rekli su mi da sam slobodan. U dva sata poslije ponoći imao sam let za Zagreb, a onda za Split”, govori kapetan Bekavac.

U subotu ujutro nazvao je suprugu Katiju i rekao joj da otvori vrata na kojima je stajalo najljepše iznenađenje. Kapetan glavom i bradom čvrsto u zagrljaju svoje supruge. Tog istog dana nakon razgovora sa suprugom, djecom, bratom Jozom malo je prošetao, a onda noć i novi dan. “Evo, još sam u krevetu, odmaram se, nisam još ni kavu popio. Jučer sam pojeo malo lešo janjetine i tanjur domaće juhe. Sve je još nekako svježe, nestvarno”, nastavlja kapetan, a onda posebno naglašava: “Istina će doći na vidjelo, vidjet će se tko je upleten. Ne može se od istine pobjeći. Ne smije se ovo više događati.” Potrajao je naš razgovor i kapetan Bekavac puno nam je toga ispričao. Ostavit ćemo to za neke druge dane, ali dio razgovora prenosimo jer to je želja i samog kapetana. “Prvi put sam se ukrcao na taj brod. Sve je krenulo u Kolumbiji. Tražio sam dodatno osiguranje broda, svakom sam od članova posade dao jasne upute. Poslije kada sam vraćao događaje i slagao sve u glavi, znao sam kako je sve bilo dobro isplanirano. Na brodu je bila policija, naknadno su doveli i pse koji su pronašli drogu dobro skrivenu u potpalublju. Ni za što nisam znao. Brod je nakon toga dobio dozvolu za isplovljavanje…, kako se droga ponovno našla na brodu, tko ju je stavio?” pita se i danas kapetan.

”Strašno je sve ovo i nevjerojatno. Sad kad razmišljam, nevjerojatno mi je kako sam upao u tu čudnu grupu. Ja sam živio za istinu i samo sam istinu želio. Ništa drugo. Ovo se ne smije nikada nikome više ponoviti. Meni je najbitnije da se sada odmaram”, poručuje kapetan Bekavac. On će sigurno svoju matrikulu na neko vrijeme zaboraviti jer koliko god čovjek može biti čvrst, a kapetan Bekavac je to dokazao, dani provedeni u turskom zatvoru ostavili su puno friži na ionako težak kruh sa sedam kora. Na zatvorske uvjete se ne tuži. Zatvor kao i svaki zatvor, ovaj je bio sa sobom i krevetom na kat. Ima tu još puno toga što nam je kapetan želio ispričati; od toga kako on svojim očima nikakvu drogu ni vreće s drogom nije vidio do toga kako je u potpalublju na dubini od pet metara droga pronađena, potom do svih propusta koji su se na brodu dogodili, a za koje kapetan nije znao niti je trebao znati nakon što je izdao jasne upute pa do ključnih trenutaka i posade koja cijelu noć nije dežurala na brodu, a trebala je. Kolumbija je zemlja poznata po putevima droge, uhodane rute i brodovi na kojima se droga zapljenjuje. Više puta nedužni ljudi nastradaju, ovog je puta kapetan Bekavac po službenoj dužnosti trebao nevin odležati trideset godina u turskom zatvoru. “Sam Bog te, brate, spasio”, onako potiho dobacuje brat Jozo koji nikada nije sumnjao u bratovu nevinost.