NEMA OZLIJEĐENIH

Eksplozija ispred proizraelskog centra u Nizozemskoj: 'Napravu je postavila osoba u crnom'

Piše HINA,
Eksplozija ispred proizraelskog centra u Nizozemskoj: 'Napravu je postavila osoba u crnom'
Ispred pro-izraelskog centra u Nizozemskoj u petak navečer došlo je do eksplozije u kojoj nije bilo ozlijeđenih, a šteta je minimalna, objavila je u subotu policija.

Glasnogovornica policije izjavila je za AFP da nitko nije bio unutar objekta u gradu Nijkerku kojim upravlja neprofitna organizacija 'Kršćani za Izrael' kada je eksplozija odjeknula ispred njezinih vrata.

- Istraga je otkrila da je osoba odjevena u crno postavila eksplozivnu napravu - dodala je policija u priopćenju, pozivajući svjedoke da se jave.

Organizacija 'Kršćani za Izrael' priopćila je kako je šokirana onim što je opisala kao dio 'zabrinjavajućeg obrasca' incidenata usmjerenih na židovske i pro-izraelske lokacije u Nizozemskoj i Belgiji.

- Šteta je bila ograničena, ali je utjecaj značajan. Činjenica da se to dogodilo uoči Uskrsa, najvažnije proslave za kršćane, čini sve to još bolnijim - navela je skupina u objavi na društvenim mrežama.

VIŠE OZLIJEĐENIH FOTO Horor u Utrechtu: Golema eksplozija urušila zgrade, vatrogasci još traže preživjele...
FOTO Horor u Utrechtu: Golema eksplozija urušila zgrade, vatrogasci još traže preživjele...

Policija je upozorila da je prerano za utvrđivanje motiva incidenta. Istraga je u tijeku, a dosad nema uhićenih, dodali su.

'Kršćani za Izrael' navode kako je njihova misija promicanje 'biblijskog razumijevanja u Crkvi i među narodima u pogledu Božjih namjera za Izrael te pružanje utjehe Izraelu kroz molitvu i djelovanje'.

Njihov 'Izrael centar' u Nijkerku organizira izložbe i predavanja, stoji na internetskoj stranici skupine. U centru se nalazi i trgovina.

NUDE ISKUSTVO Zelenski i premijer Nizozemske dogovaraju proizvodnju oružja
Zelenski i premijer Nizozemske dogovaraju proizvodnju oružja

Incident dolazi nakon niza sličnih noćnih napada u Belgiji, Britaniji i Nizozemskoj koji su povećali zabrinutost zbog antisemitizma nakon rata na Bliskom istoku.

U Londonu su zapaljena vozila hitne pomoći kojima upravljaju židovski volonteri, u Antwerpenu je zapaljen automobil, sinagoge u Liegeu i Rotterdamu su pogođene eksplozivom, a meta napada bila je i židovska škola u Amsterdamu otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

NA METI I NOVINARI Proruski hakeri upali u račune dužnosnika Vlade Nizozemske!
Proruski hakeri upali u račune dužnosnika Vlade Nizozemske!

Odgovornost za napade preuzela je malo poznata islamistička skupina s mogućim vezama s Iranom.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

