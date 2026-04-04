Eksplozija ispred proizraelskog centra u Nizozemskoj: 'Napravu je postavila osoba u crnom'

Glasnogovornica policije izjavila je za AFP da nitko nije bio unutar objekta u gradu Nijkerku kojim upravlja neprofitna organizacija 'Kršćani za Izrael' kada je eksplozija odjeknula ispred njezinih vrata.

- Istraga je otkrila da je osoba odjevena u crno postavila eksplozivnu napravu - dodala je policija u priopćenju, pozivajući svjedoke da se jave.

Organizacija 'Kršćani za Izrael' priopćila je kako je šokirana onim što je opisala kao dio 'zabrinjavajućeg obrasca' incidenata usmjerenih na židovske i pro-izraelske lokacije u Nizozemskoj i Belgiji.

- Šteta je bila ograničena, ali je utjecaj značajan. Činjenica da se to dogodilo uoči Uskrsa, najvažnije proslave za kršćane, čini sve to još bolnijim - navela je skupina u objavi na društvenim mrežama.

Policija je upozorila da je prerano za utvrđivanje motiva incidenta. Istraga je u tijeku, a dosad nema uhićenih, dodali su.

'Kršćani za Izrael' navode kako je njihova misija promicanje 'biblijskog razumijevanja u Crkvi i među narodima u pogledu Božjih namjera za Izrael te pružanje utjehe Izraelu kroz molitvu i djelovanje'.

Njihov 'Izrael centar' u Nijkerku organizira izložbe i predavanja, stoji na internetskoj stranici skupine. U centru se nalazi i trgovina.

Incident dolazi nakon niza sličnih noćnih napada u Belgiji, Britaniji i Nizozemskoj koji su povećali zabrinutost zbog antisemitizma nakon rata na Bliskom istoku.

U Londonu su zapaljena vozila hitne pomoći kojima upravljaju židovski volonteri, u Antwerpenu je zapaljen automobil, sinagoge u Liegeu i Rotterdamu su pogođene eksplozivom, a meta napada bila je i židovska škola u Amsterdamu otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Odgovornost za napade preuzela je malo poznata islamistička skupina s mogućim vezama s Iranom.