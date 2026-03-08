Obavijesti

Zelenski i premijer Nizozemske dogovaraju proizvodnju oružja

Piše HINA,
Foto: Gleb Garanich

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Kijevu je razgovarao s nizozemskim premijerom Robom Jettenom o zajedničkoj proizvodnji oružja i ulaganjima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je u nedjelju s nizozemskim premijerom Robom Jettenom razgovarao o zajedničkoj proizvodnji oružja za vrijeme njegova posjeta Kijevu te je ukazao na jedinstveno iskustvo Ukrajine u obrani od iranskih dronova koje koristi Rusija. "Važno je da proizvodimo oružje zajedno s Nizozemskom i sigurno ćemo nastaviti i proširiti ovaj zajednički posao", objavio je Zelenski na platformi X, dodavši da su detaljno razgovarali o ulaganjima i mogućim količinama. Posljednjih je mjeseci Ukrajina pojačala nastojanja da uspostavi zajedničku proizvodnju oružja s europskim zemljama, otvorivši nekoliko tvornica za proizvodnju dronova.

I dok Iran lansira dronove na američke saveznike u Perzijskom zaljevu i šire, kao odgovor na intenzivne američke i izraelske napade, Ukrajina se nada da će bliskoistočna kriza povećati njezin utjecaj na saveznike pokazujući im da bi stručnost koju je ta zemlja stekla za vrijeme četiri godine ruskih napada u punom opsegu mogla biti neprocjenjiva kada je posrijedi dugoročna sigurnost.

Zelenski je rekao da Kijev ima jedinstveno iskustvo kad je riječ o borbi protiv dronova, koje Iran aktivno koristi u napadima na zemlje Bliskog istoka. Rekao je i da je Ukrajina spremna prodati dronove presretače koje ukrajinska vojska ne koristi, a prva grupa ukrajinskih vojnih instruktora na Bliski istok kreće u ponedjeljak.

Zelenski je kazao da Ukrajina može zajamčiti stručnost i iskustvo u obrani od dronova modela Šahid i krstarećih raketa.

Ukrajinski proizvođači jeftinih dronova presretača dizajniranih za uništenje neprijateljskih bespilotnih letjelica potvrdili su da imaju dovoljno kapaciteta i za izvoz u velikim količinama.

