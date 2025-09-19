Eksplozija kod Napulja: Troje ljudi mrtvo, dvoje ozlijeđeno

Tri su osobe poginule, a jedan radnik se još vodi kao nestao u eksploziji koja se dogodila u petak u tvrtki za gospodarenje otpadom u blizini južnotalijanskog grada Napulja.

Na mjesto događaja stiglo je nekoliko vatrogasnih postrojbi.

Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Caserta, sjeverno od Napulja.

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom.

Dvije su osobe lakše ozlijeđene.

Vlasti još nisu objavile detalje o točnim okolnostima nesreće.