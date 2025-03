Noćna drama na zagrebačkom Pantovčaku: Bačena bomba u dvorište kuće Andyja Bare!

Nepoznati počinitelj bacio je u utorak oko 00.40 sati eksplozivnu napravu u dvorište kuće u Hercegovačkoj ulici na zagrebačkom Pantovčaku.

Kako doznaje Jutarnji list, riječ je o domu u kojem živi bivši nogometaš te nogometni menadžer Andy Bara.

- Oni su krasni ljudi. Nisam ni znala tko je on dok se nisu doselili. Imaju novaca, ali nisu bahati bogataši. Nadam se da su im psi dobro, imaju dva psa. I djeca! Žao mi je djece. Kakvi to nenormalni ljudi bacaju bombe? Kakav je to svijet? Nenormalni vladaju nad normalnima... - rekla je za 24sata zabrinuta susjeda. Policija patrolira ulicom.

- Čula sam detonaciju malo iza ponoći. Nije zvučalo kao petarda, bilo je puno jače. Prvo sam pomislila da je netko nešto ubacio Rusima u ambasadu, jer je tako zvučalo. Ali ne, sad čitam da je bilo kod Bare. Jako se čulo, odmah sam znala da nije petarda - dodaje druga.

Ozlijeđenih nije bilo već je nastala materijalna šteta. Očevid je u tijeku nakon čega će biti poznato više detalja.