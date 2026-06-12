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DVOJE OZLIJEĐENIH U ZAGREBU

EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'
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Foto: Čitatelj 24sata

Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini - kaže nam čitateljica

Dvije su osobe ozlijeđene u eksploziji objekta brze prehrane u Podsusedu do koje je došlo nešto prije 8 sati. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, najvjerojatnije se radi o curenju plina. Težina ozljeda još nije poznata, a istraga eksplozije na Staroj samoborskoj cesti je u tijeku.

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EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!' VIDEO
EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!' | Video: 24sata Video

Zaposlenici su sjedili pored i bili su u šoku, a dijelovi objekta razletjeli su se po obližnjim parkiranim autima i željezničkoj stanici, priča nam čitateljica.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Išla sam po kruh u obližnju pekaru i samo se odjednom čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, u drugom trenutku smo vidjeli krov te kućice na željezničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a dečko iz obližnjeg objekta je rekao da su dvojica bila unutra. Vidjela sam ih onda da sjede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini. Jedan dečko je imao vidne opekline, ali mislim da nije ništa jako strašno - kaže nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

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Komentari 4
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