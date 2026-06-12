Slijedi očevid, a policija poziva vozale na dodatan oprez i strpljenje s obzirom na to da se stvaraju gužve i zastoji
PROMET USPOREN
Drama kod Splita: Sudarili se auto i motocikl, dvoje u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje ljudi završilo je u bolnici nakon sudara automobila i motocikla u petak u 7.13 sati na cesti Žrnovnica i Srinjine, na području Vilara. Promet se na tom dijelu ceste odvija naizmjenično uz regulaciju policije na terenu, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.
Slijedi očevid, a policija poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje s obzirom na to da se stvaraju gužve i zastoji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku