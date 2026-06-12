Drama kod Splita: Sudarili se auto i motocikl, dvoje u bolnici

Dvoje ljudi završilo je u bolnici nakon sudara automobila i motocikla u petak u 7.13 sati na cesti Žrnovnica i Srinjine, na području Vilara. Promet se na tom dijelu ceste odvija naizmjenično uz regulaciju policije na terenu, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Slijedi očevid, a policija poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje s obzirom na to da se stvaraju gužve i zastoji.