EKSPLOZIJA U SPLITU Poginuli muškarac bio je dio krim miljea. Povezivali ga s Ringwaldom?!

Muškarac koji je smrtno stradao u eksploziji je Splićanin odavno poznat policiji i međunarodnim istražiteljima, doznala je Slobodna Dalmacija. Okolnosti eksplozije još uvijek se utvrđuju. Podsjetimo, eksplozija se dogodila u utorak oko 22.45 u pothodniku ispod Ulice Domovinskog rata koji povezuje Ravne njive i Kocunar.

- Uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika, obavljen je očevid na mjestu smrtnog stradavanja jedne osobe. Prema do sada utvrđenim informacijama, u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela - objavila je policija.

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, građani su odmah znali tko je poginuo te ih je uznemirila činjenica da je netko imao opasne naprave u svom posjedu. Također prepričavaju da su u kućanstvu u kojem je živio bile česte svađe koje su posljedično završavale s kaznenim prijavama protiv članova obitelji. Navodno se radi o 72-godišnjoj osobi uvezanoj s kriminalnim miljeom još iz godina neposredno nakon Domovinskog rata. Ne samo da je osuđivan na hrvatskim sudovima za narko trgovinu, zajedno s poznatim licima splitskog polusvijeta, već je u svom dosjeu imao i presudu turskog su u švercu 1,2 kilograma heroina nakon što je pao u Istanbulu.

Kasnije je i osuđen zbog švercanja 20 kilograma hašiša iz Španjolske. Povezivan je tada s Aldom Malvasijom, poznatim dilerom iz splitske stare gradske jezgre za čijeg sina Jerka Malvasiju su sumnjali da je bio meta Filipa Zavadlava. Također je u jednom od kaznenih djela bio povezan sa Stjepanom Ringwaldom, nekadašnjim šibenskim motociklističkim asom osuđenim na 19 godina zbog ubojstva. U studenome 2019. godine Ringwald je, prema presudi, u Karmelina Fistanića u Omišu ispalio šest metaka ubivši ga na mjestu te je potom pobjegao prema Splitu. Sa sada pokojnim Splićaninom bio je procesuiran u jednom od kaznenih djela zlouporabe opojne droge. U konačnici Ringwald nije osuđen, a krivima su 2013. godine proglašene tri osobe, među njima i 72-godišnjak.