Strava u Splitu: U eksploziji poginula jedna osoba

U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije.

Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda. Za sada se tek zna da je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu je policija i zamjenik Županijskog državnog odvjetništva koji obavlja očevid.

Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.