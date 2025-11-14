Eksplozije u Damasku: Urušio se dio zgrade, ima ozlijeđenih

Obavijesti

U SIRIJSKOM GLAVNOM GRADU

Snažne eksplozije čule su se u petak u sirijskom glavnom gradu Damasku, izvijestila je državna agencija SANA

U zapadnom okrugu grada došlo je do snažne eksplozije, izvijestila je SANA. Očevici su rekli agenciji dpa da su se mogle čuti tri eksplozije. Navodno se urušio dio zgrade. Sigurnosne snage ogradile su područje.

Pozivajući se na vojnog glasnogovornika, SANA je izvijestila da se radi o napadu. Rečeno je da je izveden raketama ispaljenim s mobilne lansirne platforme.

Još uvijek je nepoznato tko stoji iza napada, dok vlasti rade na tome da razjasne pozadinu napada, rekla je SANA.

Jedna žena lakše je ozlijeđena.

