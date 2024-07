Elitni snajperist tvrdi: Atentator na Trumpa imao je pomoć. Ovo mi nema smisla, nemoguće je...

Dallas Alexander proveo je 14 godina u kanadskoj vojsci kao snajperist. Čuvao je brojne svjetske vođe prilikom njihovih posjeta Kanadi, čuvao je kanadskog premijera, bio je član elitne snajperske jedinice JFT 2 koja je izvela rekordni hitac i ubila svoju metu s udaljenosti od 3,5 kilometara...

Ukratko, čovjek je autoritet po pitanju snajpera i snajperista.

I smatra kako je atentator na Donalda Trumpa, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks, imao pomoć...

- Za mene nema dvojbe. Atentator je imao pomoć od nekoga unutar agencije, organizacije ili Vlade - kaže Dallas i nastavlja:

- Čim sam vidio što se dogodilo, odmah mi nije imalo smisla. Ne možete se, u sred bijela dana, samo popeti na krov nekih stotinjak metara od predsjednika. Ne možete doći na tu poziciju dok predsjednik priča. To je nemoguće. Ne morate uopće biti snajperist da bi vam to bilo jasno. Djeca bi znala da trebate pregledati krovove. Nešto se dogodilo. Meni je očito da je ovaj momak imao neku pomoć iznutra. Ne upirem prste u nekoga. Ili je netko zažmirio, ili je ovo bilo strateško isplanirano. Ovo je moralo biti isplanirano do neke razine - priča Alexander.

Dalje je kazao da mu je čudno da "je netko dovoljno dobar da se toliko približi meti koju je najteže uhoditi na svijetu, a onda tu metu promaši'...

- Ako posjedujete vještinu da se toliko približite, da izbjegnete osiguranje, sve slojeve koje ga štite.. Onda biste trebali imati i vještinu da pogodite iz prve. Ovo jednostavno nema smisla - kazao je Alexander i nastavio:

- Moje mišljenje je da je atentator imao pomoć. I to je jako zabrinjavajuće.

Trumpova atentatora ubila je tajna služba, na skupu u Butleru ubijena je još jedna osoba, Trump je prošao 'samo' s ozljedom uha..

Istraga je u tijeku, zasad nema informacija da je Crooks imao nečiju pomoć...