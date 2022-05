Elitni tim snajpera, kušač hrane, posebne rukavice i paranoja: 'Putin nikad nije bio uplašeniji'

Vladimir Putin preživio je pokušaj atentata prije dva mjeseca, objavili su jučer iz ukrajinske vojske. Ne zna se tko je pokušao ubiti predsjednika Rusije, ne zna se ni gdje, ali znamo da se to dogodilo, dodaju Ukrajinci.

Nije to Putinu prvi preživljeni atentat. Kad ste vođa Rusije, to vam, u principu, dolazi u opisu posla.

Ali sad, kad je više-manje svima jasno da 'posebna vojna akcija' ne ide prema planu i da je moral među ruskim vojnicima, kojih je poginulo gotovo 30.000, izrazito nizak, Putin je postao paranoičniji no inače. Strahuje kako bi mu mogao presuditi netko iz kruga bliskih suradnika.

- Putin se okružio timom elitnih snajperista koji ga sad prate svugdje. Njihov cilj je locirati potencijalne napadače na Putina i likvidirati ih prije nego što stignu pokušati atentat na predsjednika. To su najbolji od najboljih ruskih snajperista s velikim ratnim iskustvom - doznaje The Sun.

Uz to, šuška se i kako Putin sve više vremena provodi u svojem bunkeru, daleko od ljudi. I dok neki tvrde kako je to zbog oslabljenog imuniteta i da je Putin teško bolestan, drugi govore kako je to zbog straha od osvete. Putin navodno nikad nije bilo uplašeniji za svoju budućnost.

- Ima čovjeka zaduženog za kušanje hrane, zatražio je posebne rukavice kako bi se zaštitio od potencijalnog prijenosa kemijskih sredstava rukovanjem, iako je prije svakog dana plivao u privatnom bazenu sad i to izbjegava i stalno traži da se voda testira... - piše Sun o promijenjenim navikama Putina.

Osim snajperista, uz Putina je i zadnjih godina velik tim liječnika, specijaliziranih za rak, što je samo dodatno potaknulo šuškanja kako je Putin ozbiljno bolestan...

