Elon Musk: Ne drogiram se!

Elon Musk objavio je u subotu na X-u da se ne drogira, dan nakon što je New York Times napisao da je tijekom predizborne kampanje dojučerašnji suradnik Donalda Trumpa uzimao znatne količine ketamina, ecstasyja i halucinogenih gljiva. "Da budem jasan, NE uzimam droge! New York Times laže. Koristio sam ketamin na recept prije nekoliko godina i to sam objavio na X-u tako da ovo nije ništa novo. Od tada nisam uzimao", napisao je najbogatiji čovjek na svijetu.

U svom članku od petka NYT je objavio da je Musk tijekom izborne kampanje konzumirao značajne količine ketamina, anestetika sa stimulativnim učincima, ecstasy i halucinogene gljive.

Elon Musk, izvršni direktor X-a, Tesle i SpaceX-a, prethodno je javno izjavio da koristi male doze ketamina za borbu protiv depresivnih sklonosti i da mu to pomaže u učinkovitijem radu.

NYT je svoje članak temeljio na privatnim porukama te intervjuima s više od 10 osoba koje poznaju Muska ili su surađivale s njim.

Wall Street Journal je prošle godine objavio da Musk je u prošlosti povremeno koristio droge. Neki članovi upravnog odbora u Tesli, njegovoj tvrtki za električna vozila, bili su zabrinuti zbog njegove konzumacije droga, uključujući Ambien za liječenje poteškoća sa spavanjem.

Musk se u petak povukao iz američke administracije u kojoj je bio zadužen za rezanje saveznih troškova. Kazao je da to čini jer je zapostavio svoje tvrtke.