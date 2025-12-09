Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Nemam nikakvih problema sa strancima, imam i prijatelje strane državljane. Ali ti ljudi su me taj dan iznervirali jer su loše vozili bicikle. Pa sam im odlučio prigovoriti, rekao je, kako piše Jutarnji, 22-godišnji mladić osumnjičen da je u subotu popodne napado i opljačkao stranog državljanina (31) u Zagrebu. Razbojništvo se dogodilo na Trešnjevci oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca, na ulici. Kako neslužbeno doznaje 24sata, uhićeni mladić sin je jedne poznate hrvatske pjevačice.

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Njemu je otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Društvenim mrežama se širila snimka napada.