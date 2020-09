Elon Musk otvara Teslin ured u Zagrebu, traže zaposlenike

Elon Musk, prije otprilike godinu dana na Twitteru je potvrdio kako se nada da bi se Teslina predstavništva mogla pojaviti u Hrvatskoj, Slovačkoj, Srbiji i većini istočne Europe početkom ove godine

<p>Američki proizvođač električnih automobila, Tesla, otvara svoje predstavništvo u Hrvatskoj. Kako su naveli na <a href="https://www.tesla.com/en_EU/careers/search#/?keyword=zagreb" target="_blank">svojoj stranici</a> na kojoj nude poslove, "pripremaju se za uzbudljiv ulazak u Hrvatsku" te traže nekoliko budućih zaposlenika koji bi se priključili njihovom "novom timu u Zagrebu".</p><p>Traži se Tesla Advisor, pozicija koju najbolje možemo opisati kao savjetnik za odabir i kupovinu Teslinih vozila.</p><p>Druga pozicija je Sales & Delivery Manager, odnosno voditelj tima koji će raditi u Zagrebu.</p><p>Za sad nema podataka o tome kad bi mogli ugledati Teslino predstavništvo u Zagrebu, no čini se kako bi to moglo biti u sljedećih nekoliko mjeseci, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/nakon-godina-cekanja-i-muskove-potvrde-tesla-dolazi-u-zagreb---618980.html" target="_blank">Zimo</a>.</p><p>Podsjetimo, osnivač Tesle, Elon Musk, prije otprilike godinu dana na Twitteru je potvrdio kako se nada da bi se Teslina predstavništva mogla pojaviti u Hrvatskoj, Slovačkoj, Srbiji i većini istočne Europe početkom ove godine. No, pandemija korona virusa pomrsila mu je planove.</p>