Emmanuel Macron: 'Francuska je postala meta ruskih hibridnih napada, odgovorit ćemo im'

Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, rekao je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron, obećavši odgovor.

"Posljednjih se tjedana povećala prijetnja s kojom se suočavaju Europljani i Francuska - posebice ruska hibridna prijetnja", rekao je Macron novinarima nakon sastanka u Parizu s čelnicima političkih stranaka na kojem se raspravljalo o međunarodnim zbivanjima.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez objavio je na X -u da će sve nadležne službe biti mobilizirane.

"Cilj je jasan: mobilizirati sve državne službe i lokalne dionike kako bi se osigurala spremnost za suočavanje s tim novim prijetnjama", rekao je Nuñez.