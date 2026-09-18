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RASTUĆE PRIJETNJE

Emmanuel Macron: 'Francuska je postala meta ruskih hibridnih napada, odgovorit ćemo im'

Piše HINA,
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Emmanuel Macron: 'Francuska je postala meta ruskih hibridnih napada, odgovorit ćemo im'
Foto: Thomas Samson
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je na rastuću prijetnju ruskih hibridnih napada, naglašavajući potrebu za zajedničkim odgovorom svih državnih službi i lokalnih dionika.

Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, rekao je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron, obećavši odgovor.

"Posljednjih se tjedana povećala prijetnja s kojom se suočavaju Europljani i Francuska - posebice ruska hibridna prijetnja", rekao je Macron novinarima nakon sastanka u Parizu s čelnicima političkih stranaka na kojem se raspravljalo o međunarodnim zbivanjima.

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Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez objavio je na X -u da će sve nadležne službe biti mobilizirane.

"Cilj je jasan: mobilizirati sve državne službe i lokalne dionike kako bi se osigurala spremnost za suočavanje s tim novim prijetnjama", rekao je Nuñez.

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