Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je na rastuću prijetnju ruskih hibridnih napada, naglašavajući potrebu za zajedničkim odgovorom svih državnih službi i lokalnih dionika.
RASTUĆE PRIJETNJE
Emmanuel Macron: 'Francuska je postala meta ruskih hibridnih napada, odgovorit ćemo im'
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Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, rekao je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron, obećavši odgovor.
"Posljednjih se tjedana povećala prijetnja s kojom se suočavaju Europljani i Francuska - posebice ruska hibridna prijetnja", rekao je Macron novinarima nakon sastanka u Parizu s čelnicima političkih stranaka na kojem se raspravljalo o međunarodnim zbivanjima.
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez objavio je na X -u da će sve nadležne službe biti mobilizirane.
"Cilj je jasan: mobilizirati sve državne službe i lokalne dionike kako bi se osigurala spremnost za suočavanje s tim novim prijetnjama", rekao je Nuñez.
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